Champions League, i risultati e le partite in programma questa sera
Con tanta sofferenza sportiva, si è concluso il primo dei due giorni Champions League, in attesa delle gara di questa sera. Ed il risultato più impattante è ovviamente quello dell'Atalanta, sconfitta con un inequivocabile 6-1 in casa dal Bayern Monaco. Largo successo anche per l'Atletico Madrid, 5-2 in casa contro il Tottenham di un Igor Tudor più in difficoltà che mai. Nel pomeriggio bel successo del Galatasaray in casa contro il Liverpool, con i turchi che danno così continuità alla vittoria sulla Juventus nel playoff. Chiusura con il pareggio per 1-1 fra Newcastle e Barcellona che lascia apertissimo il ritorno al Camp Nou.
Questa sera si torna in campo con le ultime 4 sfide dell'andata degli ottavi di finale: alle 18.45 spazio a Bayer Leverkusen-Arsenal, mentre in serata Bodo/Glimt-Sporting CP, PSG-Chelsea e Real Madrid-Manchester City.
Le partite di ieri
Galatasaray-Liverpool 1-0
Atalanta-Bayern Monaco 1-6
Atletico Madrid-Tottenham 5-2
Newcastle-Barcellona 1-1
Le partite di oggi
Bayer Leverkusen-Arsenal
Bodo/Glimt-Sporting CP
PSG-Chelsea
Real Madrid-Manchester City
