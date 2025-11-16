Atalanta, abbondanza per Palladino: 7 attaccanti e 5 giocatori per due maglie a centrocampo

L'Atalanta riparte da Raffaele Palladino. I risultati non all'altezza delle aspettative del club hanno portato la settimana scorsa all'esonero di Ivan Juric. Dopo gli anni di Gian Piero Gasperini, la Dea torna a cambiare guida tecnica affidandosi ad un altro allievo dell'attuale allenatore della Roma. L'ex mister di Monza e Fiorentina ha avuto la possibilità di lavorare con il gruppo questa settimana e avrà a sua volta ancora una settimana per poter preparare la gara di campionato prevista alla ripresa contro il Napoli al "Maradona".

E’ abbondanza la parola d’ordine per i nerazzurri in questo momento. Palladino, analizza l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, avrà a disposizione una rosa molto ampia con ben due giocatori per ruolo se non tre. Nel reparto offensivo i giocatori a disposizione sono ben sette per tre posti disponibili nel 3-4-2-1. Come centravanti ci sono Scamacca e Krostovic mentre come trequartisti troviamo De Ketelaere, Samardzic, Lookman, Sulemana e Maldini.

Abbondanza anche a centrocampo con, anche in questo caso, tre giocatori nel ruolo di interno destro con Ederson che si contenderà una maglia con Brescianini e Musah. Dall’altra parte con De Roon c’è Pasalic mentre Bellanova e Zappacosta saranno gli esterni destri con Zalewski e Bernasconi a sinistra.