Ternana, la Curva Nord alza la voce: nuovi striscioni contro il ricorso sul progetto stadio-clinica

Non si ferma la protesta della Curva Nord, che continua a manifestare la propria contrarietà all’impugnazione presentata dalla Regione Umbria contro il progetto stadio-clinica. Nella notte, il gruppo organizzato del tifo rossoverde ha affisso diversi striscioni in vari punti della città, proseguendo una mobilitazione iniziata con il comunicato diffuso nei giorni scorsi.

Come riportato da CalcioTernano, l’azione rappresenta un ulteriore segnale della tensione crescente attorno a un tema considerato cruciale per il futuro della Ternana e dell’intero territorio. Gli ultras denunciano la scelta istituzionale di ricorrere al TAR e chiedono rispetto per un progetto che, a loro giudizio, potrebbe segnare un passaggio fondamentale per la crescita sportiva ed economica della città.

Tra gli striscioni comparsi, il più diretto è quello apparso nella zona del Tulipano:

"Proietti, non giocare con il futuro della Ternana e della città altrimenti ognuno si assumerà le proprie responsabilità."

Un messaggio forte, che sintetizza frustrazione e preoccupazione e che testimonia come la contestazione sia tutt’altro che destinata a rientrare. La Curva Nord resta dunque mobilitata, mentre la città attende i prossimi sviluppi amministrativi legati al progetto stadio-clinica.