Ferrari sul "Franchi": "Fiorentina neanche coinvolta. C'è il rischio rimaniamo fuori dal progetto"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione fiorentina de La Repubblica, il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato del progetto del nuovo stadio "Franchi": "Noi saremo lì solo come uditori - ha sottolineato -. La Uefa vuole vedere l’avanzamento dei lavori, avere garanzie e certezze che vengano rispettate le scadenze che sono state date a tutti quelli che si sono candidati agli Europei. Quindi è un discorso progettuale e noi, ahimè, non abbiamo nulla da dire, anzi, abbiamo solo da sperare".

"Il punto è che la Fiorentina - ha proseguito - che tendenzialmente sarà l’unica fruitrice di uno stadio nuovo a Firenze, non è stata neanche coinvolta nel progetto. Non eravamo d’accordo su molte cose, siamo andati anche in tribunale, ma il Comune ha fatto di testa sua con il risultato che la Fiorentina sta perdendo un sacco di soldi e siamo già in ritardo sui lavori

Sul rischio che la società viola resti fuori dal progetto del "Franchi", il dg ha precisato: "Oggi sì. Rimaniamo assolutamente disponibili a valutare tutto quello che il Comune ci farà vedere. Anche noi dobbiamo mandare ancora qualche dato però oggi, a differenza di qualche mese fa, c’è il rischio che la Fiorentina rimanga fuori dal progetto".