Il dato sull'Atalanta, L'Eco di Bergamo in taglio basso: "Prima per giocatori nelle Nazionali"
Taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna de L'Eco di Bergamo dedicato all'Atalanta. La squadra ora allenata da Raffaele Palladino, si legge, è prima per convocazioni nelle rispettive rappresentative. Un dato importante per una squadra che ora punta a rialzarsi in campionato dopo un inizio un po' zoppicante con Ivan Juric. Questo il titolo: "L'Atalanta è prima per giocatori nelle Nazionali".
