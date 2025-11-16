Spezia, Wisniewski via a gennaio? Il DS: "Voci che arrivano sempre quando è con la Polonia"

Il futuro di Przemyslaw Wisniewski è lontano dallo Spezia? Dalla Polonia sono arrivati rumors riguardo il possibile addio del giocatore a gennaio, ma il DS degli aquilotti Stefano Melissano, intervistato da Radio Sportiva, ha voluto gettare acqua sul fuoco. Queste le sue parole riportate da calciospezia.it:

“Al momento valutazioni sul mercato di gennaio non ne abbiamo ancora fatte: accadrà più avanti così da dare tempo anche a mister Donadoni. Sul presunto interesse per Wisniewski tengo a precisare una cosa: il ragazzo parlando come me non ha mai manifestato l’interesse a essere ceduto o a non voler lottare per la squadra”

Ecco poi una “frecciatina” neanche troppo velata nei confronti degli agenti di Wisniewski: “Queste voci circolano sempre quando è convocato dalla Polonia e non è qua: non vorrei che fossero i suoi agenti a metterle in giro perché devono giustificarsi sul fatto che non sia andato via durante la sessione estiva di trasferimenti.”

“A volte ci si marcia, lui è completamente focalizzato sullo Spezia e anche nell’ultima uscita contro il Bari lo ha fatto ampiamente vedere. Lui non mi ha mai fatto richieste o pressioni per essere ceduto, anzi vi posso dire le sue testuali parole in merito. Mi ha detto esplicitamente: “Direttore io resto allo Spezia! Se una squadra mi vuole veramente non mi cerca nell’ultimo giorno di mercato.”