Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Atalanta-Athletic 2-3, le pagelle: la difesa sbanda di brutto. Navarro fa il bello e il cattivo tempo

Atalanta-Athletic 2-3, le pagelle: la difesa sbanda di brutto. Navarro fa il bello e il cattivo tempoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 23:14Serie A
Gaetano Mocciaro

ATALANTA (pagelle a cura di Gaetano Mocciaro)

Carnesecchi 6 - Raccoglie per tre volte la palla dalla rete ma oggettivamente può poco se gli avversari tirano da distanza ravvicinata.

Kossounou 4.5 - In campo con l'Atalanta un mese dopo, è il volto del quarto d'ora da incubo. Entra suo malgrado nel secondo e terzo gol dell'Athletic arrivando tardi, o meglio, non arrivando proprio sugli avversari.

Djimsiti 5 - Viene mandato a spasso da Navarro e Guruzeta in occasione del pari dell'Athletic e la partita da quel momento cambia completamente. Serata da dimenticare.

Kolasinac 5.5 - In campo 18 giorni dopo la partita con la Roma, anche lui sbanda nel secondo tempo come tutto il reparto anche se è quello con minori colpe. Dal 76' Ahanor sv.

Zappacosta 6 - Spinge costantemente e nel primo tempo è un pericolo continuo per i baschi che vanno spesso in affanno. Voto condizionato dal concorso di colpa con Kossounou in occasione dell'1-2 dell'Athletic. Dal 76' Samardzic 6 - Pur giocando spezzoni di gara riesce sempre a inventarsi qualcosa nelle notti di Champions. Dal suo traversone nasce il 2-3 di Krstovic.

De Roon 5.5 - Il terzo gol dell'Athletic nasce da un suo disimpegno errato. L'olandese non aveva sfigurato in precedenza, in una partita per lunghi tratti sotto controllo.

Ederson 6 - Dà il la all'azione del 2-3 e nel complesso giocherebbe anche una buona partita se non fosse anche lui schiacciato nella morsa nel quarto d'ora di follia della squadra.

Bernasconi 5.5 - Tanta corsa, molta vivacità e poca precisione soprattutto al momento di finalizzare.

De Ketelaere 6.5 - Quando si accende è bellissimo da vedere. Meriterebbe il gol, viene fermato dal palo. Riesce con la sua sponda a contribuire nell'azione del 2-3.

Zalewski 7 - Il migliore dei suoi. I giocatori dell'Athletic devono spesso ricorrere al fallo per fermarlo e in due casi rimediano un cartellino giallo. Nonostante ciò serve l'assist per il gol di Scamacca e quello per De Ketelaere che finisce sul palo. Dal 65' Lookman 6 - Prova a smuovere le acque mentre l'Atalanta affonda. Alla fine contribuisce a riaprire la partita con l'assist per Krstovic.

Scamacca 6.5 - Prezioso nelle sponde, difficile da marcare, bravissimo nel gioco aereo dove sblocca la partita. Dal 66' Krstovic 6 - Quando entra in campo l'Atalanta è totalmente in bambola e il montenegrino non la vede praticamente mai. Ma quando la vede, la butta dentro.

Allenatore Raffaele Palladino 5.5 - La scelta di rivoluzionare la difesa non paga e di fatto costa all'Atalanta una sconfitta che rischia di compromettere il passaggio agli ottavi di finale. Peccato perché per un'ora abbiamo visto un gran calcio.

- - -

ATHLETIC BILBAO (pagelle a cura di Paolo Lora Lamia)

Unai Simon 6 - Può fare ben poco sul colpo di testa vincente di Scamacca, in un primo tempo in cui poi viene salvato dal palo sull'incornata di De ketelaere. Qualche buona parata nella ripresa.

Lekue 6 - Schierato da centrale di destra, soffre sia nel contenere le azioni atalantine dalla sua parte che sui calci piazzati. Molto meglio da terzino sinistro, dove lo piazza Valverde nell'ultima parte del match.

Vivian 6.5 - Tiene a galla come può la difesa, in un primo tempo di grande difficoltà. Con la crescita generale dei suoi dopo l'intervallo, ha meno lavoro da sbrigare.

Paredes 5.5 - Gara dai due volti. In avvio vede letteralmente le streghe nel duello con Scamacca, che prevale su di lui in occasione del gol. Lo contiene meglio, invece, con il procedere della sfida.

Gorosabel 6 - Deve coprire tutta la fascia destra, facendosi preferire nei secondi 45 minuti e cioè quando è chiamato a compiti maggiormente difensivi. Dall'81' Areso sv.

Jauregizar 5.5 - Impreciso in fase d'impostazione, non eccelle nemmeno nell'aiutare Rego a fare da schermo davanti alla retroguardia. Dal 60' Vesga 6 - La sua entrata in campo porta freschezza e ordine nella zona nevralgica del campo.

Rego 6 - Tra i pochi che si salvano nell'undici di Valverde nella prima parte di gara, per come aiuta in molte occasioni la linea difensiva nel contenere le frequenti avanzate bergamasche. Dal 60' Ruiz De Galarreta 6 - Con lui sul terreno di gioco, l'Athletic, riesce a recuperare un maggior numero di palloni da servire poi ai giocatori d'attacco.

Boiro 5.5 - Nell'unica circostanza in cui sale, mette un buon pallone in area per Gorosabel. Per il resto, timido in fase di spinta e insufficiente nel contenere zappacosta. Dal 46' Sancet 7 - L'8 dei baschi è l'elemento che sposta gli equilibri fin dall'inizio della ripresa. Tra le linee detta legge, mettendo la ciliegina alla sua ottima prova con l'assist per l'1-3 di Navarro.

Gomez 5 - Difficile ricordare giocate degne di nota che abbiano la sua firma. I difensori atalantini hanno vita facile contro di lui. La sua prova non migliora nella ripresa, quando trasloca sulla sinistra. Dal 68' Serrano 7,5 - Difficile ipotizzare un impatto migliore di un giocatore che proviene dalla panchina. Nel giro di 6 minuti dal suo ingresso, conquista subito un angolo e soprattutto firma il gol che ribalta il punteggio.

Guruzeta 7 - Agisce da riferimento centrale del tridente, faticando nelle prime battute di gioco ma crescendo alla distanza. E' infatti lui ad avviare la rimonta basca, dopo un gran duetto con Navarro.

Navarro 8 - L'uomo del match. Ripresa letteralmente da urlo da parte sua visto che propizia il gol di Guruzeta, effettua il cross per l'1-2 e alla fine veste i panni del finalizzatore in occasione della terza rete dell'Athletic.

Allenatore Ernesto Valverde 7 - Come cambiare una gara che sembrava in salita: per informazioni chiedere al tecnico dei baschi. Ribalta la squadra con i cambi ad inizio secondo tempo, tornando al classico 4-2-3-1 e dando ai suoi ragazzi un'energia che prima non avevano. Vittoria fondamentale in chiave playoff.

Articoli correlati
Atalanta, Palladino: "Abbiamo commesso molti errori. Prestazione inspiegabile" Atalanta, Palladino: "Abbiamo commesso molti errori. Prestazione inspiegabile"
Atalanta, Scamacca: "Abbiamo creato tanto, loro sono stati più bravi a concretizzare"... Atalanta, Scamacca: "Abbiamo creato tanto, loro sono stati più bravi a concretizzare"
Vince solo la Juve, la Champions fotografa una Serie A modesta: le speranze di top... Vince solo la Juve, la Champions fotografa una Serie A modesta: le speranze di top 8 sono appese alla Dea
Altre notizie Serie A
Vince solo la Juve, la Champions fotografa una Serie A modesta: le speranze di top... Vince solo la Juve, la Champions fotografa una Serie A modesta: le speranze di top 8 sono appese alla Dea
Juventus, Spalletti: "Vedo la squadra molto migliorata, David sa giocare a calcio... Juventus, Spalletti: "Vedo la squadra molto migliorata, David sa giocare a calcio ma..."
Atalanta, Palladino: "Il gol ci ha dato una mazzata. Prime 8? L'obiettivo è qualificarci"... Atalanta, Palladino: "Il gol ci ha dato una mazzata. Prime 8? L'obiettivo è qualificarci"
Ranking UEFA per il 5° posto Champions: questa due giorni ci complica la vita Ranking UEFA per il 5° posto Champions: questa due giorni ci complica la vita
McKennie 'bomber' della Juventus. Capello: "In un aspetto ha le stesse qualità di... McKennie 'bomber' della Juventus. Capello: "In un aspetto ha le stesse qualità di McTominay"
Girelli: "Grandissima risposta della Juventus. McKennie il classico che fa parlare... Girelli: "Grandissima risposta della Juventus. McKennie il classico che fa parlare il campo"
Palladino ha visto Zalewski dove nessuno aveva osato. Altro che esterno, è il suo... Palladino ha visto Zalewski dove nessuno aveva osato. Altro che esterno, è il suo factotum
Athletic Bilbao, Valverde: "Contento per la vittoria. Abbiamo vinto da squadra" Live TMWAthletic Bilbao, Valverde: "Contento per la vittoria. Abbiamo vinto da squadra"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
Le più lette
1 Clamoroso dall'Inghilterra: Donnarumma può tornare in Italia, due club già affacciati
2 Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
3 Napoli, inserimento forte per Giovane. Accordo vicino con l'Hellas, si può fare dopo le cessioni
4 Nzola pronto a lasciare il Pisa, altra squadra di Serie A su di lui: ci pensa il Sassuolo
5 Novità Napoli, cambia il mercato? Possibile svolta in FIGC, via le limitazioni e il saldo zero
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Atalanta-Athletic 2-3, le pagelle: la difesa sbanda di brutto. Navarro fa il bello e il cattivo tempo
Immagine top news n.1 Champions League, i risultati della sera e la classifica: il Napoli ora è 25°
Immagine top news n.2 Juventus-Benfica 2-0, le pagelle: flop Mourinho contro Spalletti. Prepotenza Thuram
Immagine top news n.3 L'Atalanta sbanda per 15' e rianima l'Athletic: Dea ko per 2-3 e ottavi a rischio
Immagine top news n.4 "Spallettone, le vuoi vincere tutte?": 2-0 al Benfica di Mourinho, Juve ai playoff di Champions
Immagine top news n.5 Juve, Chiellini: "Stiamo cercando un centravanti. Mourinho? Un grande avversario"
Immagine top news n.6 Sul mercato del Napoli ora decidono le sue rivali. Il retroscena: Marotta assente in consiglio
Immagine top news n.7 Si è concluso il funerale di Rocco Commisso, adesso la sepoltura in New Jersey
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
Immagine news podcast n.2 L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene
Immagine news podcast n.3 L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora
Immagine news podcast n.4 McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ferrarese: "Conosco Floro Flores: sta facendo cose straordinarie a Benevento"
Immagine news Serie C n.2 Novara, Boveri: "Pensiamo maggiormente alle uscite. Ma siamo vigili sul mercato"
Immagine news Serie A n.3 Napoli, le cause di questa crisi della squadra di Conte secondo gli esperti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Valverde si gode l'impresa di Bergamo: "Gioia immensa per il club e i tifosi venuti fin qui"
Immagine news Serie A n.2 Atalanta, Palladino: "Abbiamo commesso molti errori. Prestazione inspiegabile"
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, Scamacca: "Abbiamo creato tanto, loro sono stati più bravi a concretizzare"
Immagine news Serie A n.4 Vince solo la Juve, la Champions fotografa una Serie A modesta: le speranze di top 8 sono appese alla Dea
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Spalletti: "Vedo la squadra molto migliorata, David sa giocare a calcio ma..."
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, Palladino: "Il gol ci ha dato una mazzata. Prime 8? L'obiettivo è qualificarci"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Entella vicina all'accordo con Silletti. Che fino a giugno rimarrà in prestito al Team Altamura
Immagine news Serie B n.2 Parola di ex. La Mantia: "Catanzaro è squadra collaudata, la Virtus Entella si salverà"
Immagine news Serie B n.3 Tegola per i tifosi del Pescara: divieto di trasferta fino al 15 febbraio. La nota del club
Immagine news Serie B n.4 Palermo, stretta finale con la Cremonese per Johnsen. Sul piatto un contratto di tre anni e mezzo
Immagine news Serie B n.5 Mantova, ecco il comunicato su Chrysopoulos. Sarà prestito con diritto di riscatto
Immagine news Serie B n.6 Pescara, può riaccendersi la pista Martella in difesa. Piacciono Cauz e Pyyhtia del Modena
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Nessuna speranza per il rinforzo desiderato dal Foggia. Tateo: "Patierno rimane all'Avellino"
Immagine news Serie C n.2 Triestina, il CONI rigetta il ricorso relativo alla penalità del 16 settembre: confermato il -13
Immagine news Serie C n.3 Il Sorrento saluta Bolsius. C'è l'accordo con il Perugia: il trequartista firmerà fino al 2027
Immagine news Serie C n.4 Latina, bussano alla porta per Ekuban: ma è il Renate. E c'è la semifinale di Coppa da giocare...
Immagine news Serie C n.5 Giugliano-Balde, avanti insieme. L'attaccante rinnova il contratto fino al 2028
Immagine news Serie C n.6 Catania, buone notizie dall'infermeria: riuscite gli interventi a Pieraccini e Di Gennaro
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Stoccarda, Gasperini vuole la qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Benfica, precedenti allarmanti: ultima vittoria bianconera nel 1993
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Athletic Bilbao, Palladino vuole continuità: con una vittoria ottavi a un passo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce post Coppa: "Vedo una squadra sempre più convinta"
Immagine news Calcio femminile n.2 Il derby capitolino termina senza reti: il quarto di Coppa Italia Women si decide al ritorno
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women, Piovani: "Vittoria di carattere su un campo difficile come quello della Ternana"
Immagine news Calcio femminile n.4 Lazio-Roma, le formazioni ufficiali: poco turn over da ambo le parti. Dragoni dal 1'
Immagine news Calcio femminile n.5 Detruyer e Glionna lanciano l'Inter: 2-0 alla Ternana Women nei quarti di Coppa Italia
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana Women-Inter, le formazioni ufficiali: ampio turn over. Lazaro sfiderà Polli
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?