Atalanta-Athletic 2-3, le pagelle: la difesa sbanda di brutto. Navarro fa il bello e il cattivo tempo

ATALANTA (pagelle a cura di Gaetano Mocciaro)

Carnesecchi 6 - Raccoglie per tre volte la palla dalla rete ma oggettivamente può poco se gli avversari tirano da distanza ravvicinata.

Kossounou 4.5 - In campo con l'Atalanta un mese dopo, è il volto del quarto d'ora da incubo. Entra suo malgrado nel secondo e terzo gol dell'Athletic arrivando tardi, o meglio, non arrivando proprio sugli avversari.

Djimsiti 5 - Viene mandato a spasso da Navarro e Guruzeta in occasione del pari dell'Athletic e la partita da quel momento cambia completamente. Serata da dimenticare.

Kolasinac 5.5 - In campo 18 giorni dopo la partita con la Roma, anche lui sbanda nel secondo tempo come tutto il reparto anche se è quello con minori colpe. Dal 76' Ahanor sv.

Zappacosta 6 - Spinge costantemente e nel primo tempo è un pericolo continuo per i baschi che vanno spesso in affanno. Voto condizionato dal concorso di colpa con Kossounou in occasione dell'1-2 dell'Athletic. Dal 76' Samardzic 6 - Pur giocando spezzoni di gara riesce sempre a inventarsi qualcosa nelle notti di Champions. Dal suo traversone nasce il 2-3 di Krstovic.

De Roon 5.5 - Il terzo gol dell'Athletic nasce da un suo disimpegno errato. L'olandese non aveva sfigurato in precedenza, in una partita per lunghi tratti sotto controllo.

Ederson 6 - Dà il la all'azione del 2-3 e nel complesso giocherebbe anche una buona partita se non fosse anche lui schiacciato nella morsa nel quarto d'ora di follia della squadra.

Bernasconi 5.5 - Tanta corsa, molta vivacità e poca precisione soprattutto al momento di finalizzare.

De Ketelaere 6.5 - Quando si accende è bellissimo da vedere. Meriterebbe il gol, viene fermato dal palo. Riesce con la sua sponda a contribuire nell'azione del 2-3.

Zalewski 7 - Il migliore dei suoi. I giocatori dell'Athletic devono spesso ricorrere al fallo per fermarlo e in due casi rimediano un cartellino giallo. Nonostante ciò serve l'assist per il gol di Scamacca e quello per De Ketelaere che finisce sul palo. Dal 65' Lookman 6 - Prova a smuovere le acque mentre l'Atalanta affonda. Alla fine contribuisce a riaprire la partita con l'assist per Krstovic.

Scamacca 6.5 - Prezioso nelle sponde, difficile da marcare, bravissimo nel gioco aereo dove sblocca la partita. Dal 66' Krstovic 6 - Quando entra in campo l'Atalanta è totalmente in bambola e il montenegrino non la vede praticamente mai. Ma quando la vede, la butta dentro.

Allenatore Raffaele Palladino 5.5 - La scelta di rivoluzionare la difesa non paga e di fatto costa all'Atalanta una sconfitta che rischia di compromettere il passaggio agli ottavi di finale. Peccato perché per un'ora abbiamo visto un gran calcio.

ATHLETIC BILBAO (pagelle a cura di Paolo Lora Lamia)

Unai Simon 6 - Può fare ben poco sul colpo di testa vincente di Scamacca, in un primo tempo in cui poi viene salvato dal palo sull'incornata di De ketelaere. Qualche buona parata nella ripresa.

Lekue 6 - Schierato da centrale di destra, soffre sia nel contenere le azioni atalantine dalla sua parte che sui calci piazzati. Molto meglio da terzino sinistro, dove lo piazza Valverde nell'ultima parte del match.

Vivian 6.5 - Tiene a galla come può la difesa, in un primo tempo di grande difficoltà. Con la crescita generale dei suoi dopo l'intervallo, ha meno lavoro da sbrigare.

Paredes 5.5 - Gara dai due volti. In avvio vede letteralmente le streghe nel duello con Scamacca, che prevale su di lui in occasione del gol. Lo contiene meglio, invece, con il procedere della sfida.

Gorosabel 6 - Deve coprire tutta la fascia destra, facendosi preferire nei secondi 45 minuti e cioè quando è chiamato a compiti maggiormente difensivi. Dall'81' Areso sv.

Jauregizar 5.5 - Impreciso in fase d'impostazione, non eccelle nemmeno nell'aiutare Rego a fare da schermo davanti alla retroguardia. Dal 60' Vesga 6 - La sua entrata in campo porta freschezza e ordine nella zona nevralgica del campo.

Rego 6 - Tra i pochi che si salvano nell'undici di Valverde nella prima parte di gara, per come aiuta in molte occasioni la linea difensiva nel contenere le frequenti avanzate bergamasche. Dal 60' Ruiz De Galarreta 6 - Con lui sul terreno di gioco, l'Athletic, riesce a recuperare un maggior numero di palloni da servire poi ai giocatori d'attacco.

Boiro 5.5 - Nell'unica circostanza in cui sale, mette un buon pallone in area per Gorosabel. Per il resto, timido in fase di spinta e insufficiente nel contenere zappacosta. Dal 46' Sancet 7 - L'8 dei baschi è l'elemento che sposta gli equilibri fin dall'inizio della ripresa. Tra le linee detta legge, mettendo la ciliegina alla sua ottima prova con l'assist per l'1-3 di Navarro.

Gomez 5 - Difficile ricordare giocate degne di nota che abbiano la sua firma. I difensori atalantini hanno vita facile contro di lui. La sua prova non migliora nella ripresa, quando trasloca sulla sinistra. Dal 68' Serrano 7,5 - Difficile ipotizzare un impatto migliore di un giocatore che proviene dalla panchina. Nel giro di 6 minuti dal suo ingresso, conquista subito un angolo e soprattutto firma il gol che ribalta il punteggio.

Guruzeta 7 - Agisce da riferimento centrale del tridente, faticando nelle prime battute di gioco ma crescendo alla distanza. E' infatti lui ad avviare la rimonta basca, dopo un gran duetto con Navarro.

Navarro 8 - L'uomo del match. Ripresa letteralmente da urlo da parte sua visto che propizia il gol di Guruzeta, effettua il cross per l'1-2 e alla fine veste i panni del finalizzatore in occasione della terza rete dell'Athletic.

Allenatore Ernesto Valverde 7 - Come cambiare una gara che sembrava in salita: per informazioni chiedere al tecnico dei baschi. Ribalta la squadra con i cambi ad inizio secondo tempo, tornando al classico 4-2-3-1 e dando ai suoi ragazzi un'energia che prima non avevano. Vittoria fondamentale in chiave playoff.