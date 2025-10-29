Gattuso ieri era a Bergamo per gli italiani e... Ahanor: il punto sulla sua situazione

Gennaro Gattuso, ct della Nazionale, e il suo vice Luigi Riccio erano presenti ieri a Bergamo per Atalanta-Milan, partita che ha permesso loro di osservare da vicino Samuele Ricci, Lorenzo Bernasconi, Davide Bartesaghi, ma soprattutto Honest Ahanor, che merita un discorso a parte perché, essendo 17enne, non ha ancora la cittadinanza italiana e di conseguenza a oggi non è convocabile.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, al commissario tecnico piace da morire perché è forte fisicamente, ha tecnica, può spingersi in avanti e soprattutto, vista la giovane età, ha ampi margini di miglioramento. Il 23 febbraio compirà 18 anni e a quel punto resteranno da capire solamente quali saranno i tempi burocratici. Per la FIGC ha la massima priorità perché l'obiettivo è averlo in rosa per i playoff di marzo.

Il problema è che non ci sono certezze neanche sulla volontà del calciatore, corteggiato pure dalla Nigeria, che spera di ottenere il suo sì. Le Super Eagles si sono mosse contattando la famiglia di Ahanor, che però avrà comunque l'ultima parola. E in questo momento tra gli Azzurri regna l'ottimismo: sono convinti che la bilancia penda dalla parte dell'Italia. C'è bisogno di giovani talentuosi come lui e Gattuso lo sa bene.