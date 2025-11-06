Ahanor esulta dopo l'impresa dell'Atalanta a Marsiglia: "Vittoria di sacrificio e di gruppo"

Il difensore nerazzurro Honest.Ahanor è intervenuto sul suo profilo Instagram per commentare la vittoria di ieri contro il Marsiglia in Champions League. Queste le sue parole dopo il successo firmato allo scadere da Samardzic: "Sacrificio e gruppo, questo c’è nella vittoria di ieri".

Il racconto di TMW di Marsiglia-Atalanta 0-1

Importantissimo successo dell'Atalanta, che sbanca Marsiglia al 90' con una rete contestata di Lazar Samardzic, arrivata sugli sviluppi di un'azione nata da un mani involontario di Ederson nell'area dei francesi. Gli orobici interrompono una striscia senza vittorie che durava da 6 partite, nelle quali la Dea aveva ottenuto 5 pareggi. L'ultimo successo risaliva proprio in Champions League, contro il Brugge, lo scorso 30 settembre, 36 giorni fa. L'ultima vittoria esterna invece è datata 21 settembre, contro il Torino (0-3).

"Non so la regola in maniera esatta, ma so che se non la prende con la mano Aubameyang se la trova proprio sul destro. Spiace perché a Madrid abbiamo preso un rigore simile. Abbiamo perso 3 gare in Champions, tutte in modo rocambolesco. L'Atalanta è una squadra forte e abbiamo faticato nei primi 20 minuti, ma brucia perché penso che non meritassimo di perdere" ha dichiarato Roberto De Zerbi, allenatore dell'OM, al termine della partita.

Quello di Ederson è stato considerato un controllo impreciso, un'autogiocata con rimpallo casuale sulla sua mano. Il brasiliano fa tutto da solo e non si oppone a un avversario, per questo l'arbitro ha ritenuto di lasciar proseguire. L'azione poi si è conclusa con la rete dell'Atalanta.