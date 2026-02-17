Atalanta, de Roon: "Dobbiamo crederci, dobbiamo dare di più a Bergamo. Ho sofferto Nmecha"

Marten De Roon, capitano dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 2-0 in casa del Borussia Dortmund nell'andata dei playoff di Champions League. Le sue parole: "I primi dieci minuti abbiamo sofferto la loro velocità. Poi è stata una partita equilibrata. Peccato per il secondo gol che ha complicato il secondo tempo".

Ci sono i requisiti per ribaltarla?

"Dobbiamo crederci sempre, gli ultimi 25 minuti ci hanno dato fiducia, dobbiamo stare attenti negli spazi perché loro sono bravi ma crediamoci".

Si riparte dalla fiducia?

"Siamo entrati nello spogliatoio abbiamo chiuso la porta, ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti di crederci. Il secondo tempo abbiamo provato ad attaccare e non abbiamo preso il terzo gol".

Due anni fa voi e il Borussia eravate nelle finali europee. Hai la sensazione che loro sono rimasti a un determinato livello e voi no?

"Non lo so, oggi abbiamo giocato la Champions e abbiamo alzato il livello, oggi ho visto una squadra forte. Anche io sono andato in difficoltà contro Nmecha. Ma possiamo misurarci con loro. Ci hanno fatto male nel primo tempo ma dobbiamo dare di più a Bergamo".