La Juventus a Istanbul rivede i fantasmi: il Galatasaray trionfa 5-2, ora serve un miracolo

Galatasaray batte Juventus 5-2: doppiette di Koopmeiners e Lang. A segno Sara, Sanchez e Boey.



Istanbul si conferma città ostica, per la Juventus. A tredici anni dalla neve e dal “this is not football”, la prima di tante cadute europee per Antonio Conte, i bianconeri di Luciano Spalletti cadono in casa del Galatasaray nella gara di andata dei playoff di Champions League. Finisce 5-2, in una gara nella quale la Vecchia Signora rivede fantasmi vecchi e nuovi, con la speranza di potersi ancora giocare la qualificazione nella partita di ritorno, in programma mercoledì prossimo all’Allianz Stadium di Torino.

I fantasmi sono, anzitutto, quelli recenti: come a San Siro sabato sera, la squadra di Spalletti chiude in dieci uomini, questa volta senza alcuna polemica: è tutta farina del sacco di Juan Cabal che, subentrato all’ammonito Cambiaso, si fa espellere per due gialli in venti minuti, causando nel frattempo due gol. Poi c’è Victor Osimhen, spauracchio ai tempi del Napoli e oggi giustiziere pur senza aver segnato, ma il nigeriano è entrato in tutti i gol dei suoi. E anche Noa Lang, altro ex azzurro: era in campo anche lui, a febbraio 2025, quando la Juve salutava la Champions sotto i colpi del PSV Eindhoven. Oggi si è tolto la soddisfazione di una doppietta, mentre la formazione bianconera rivede anche, senza neve, il gelo del 2013.

E pensare che il primo tempo aveva fatto ben sperare, con la doppietta di Teun Koopmeiners a rimontare l’iniziale 1-0 turco. La ripresa, però, è stata un autentico disastro. Un po’ per tutti, compreso quel deludente Kenan Yildiz pur salutato dagli applausi dei suoi connazionali. Nell’area della Juve pasteggiano gli attaccanti di Okan Buruk, oltre a Lang segnano anche Davinson Sanchez e Gabriel Sara, nel finale ecco Boey, mentre Yilmaz è incontenibile. C’è gloria per quasi tutti i turchi, ora a Spalletti serve un miracolo per restare agganciato al treno dell’Europa dei grandi.