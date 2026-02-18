Inter, Chivu: "Il Bodo/Glimt ha battuto City e Atletico. Freddo? Non cerchiamo scuse"

"Affrontiamo una squadra che nelle ultime due partite affrontate in Champions League ha battuto Manchester City e Atletico Madrid in trasferta”. Cristian Chivu non limita il Bodo/Glimt alla difficoltà legata al fattore casa: “È una squadra ambiziosa - dice il tecnico nerazzurro a Inter TV -, che ha mostrato progressi in Europa. Sappiamo che battere City e Atletico non è semplice, dobbiamo essere pronti fisicamente e mentalmente, sapendo che sarà difficile".

Il tema della location, comunque, resta: "Non dobbiamo cercare scuse riguardo alle condizioni atmosferiche e del campo, dobbiamo accettare la loro intensità. Il calcio norvegese è in crescita esponenziale, la Norvegia è già ai Mondiali, dobbiamo fare di tutto per essere competitivi.

Hanno avuto tempo di prepararla al meglio. Poi, ovvio che la partita è un'altra cosa. L'importanza di una partita del genere è si sente da entrambe le parti".