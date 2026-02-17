Discreti: "Juve, se poi con Spalletti esci da Coppa Italia e Champions..."
Il giornalista Stefano Discreti ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.
Juve stasera col Galatasaray:
"E' una partita importantissima e difficilissima, perché l'eliminazione dalla Coppa Italia mette pressione alla Juve. Vediamo il cambiamento di gioco rispetto a Tudor, ma se poi viene eliminato ai quarti in Coppa Italia e non arriva agli ottavi in Champions, logico che non puoi esaltare troppo Spalletti".
Stasera contro Osimhen e Icardi:
"Il mio sogno di gennaio era Icardi. Sarebbe stato l'attaccante perfetto".
Marotta e Chivu, chi ha deluso di più con le sue parole dopo Inter-Juve?
"Chivu è quello che predica bene e razzola male. Alla prima occasione se l'è presa col giocatore avversario. Marotta ha tirato fuori l'episodio arbitrale di cinque anni prima, una cosa da tifosi da bar. E poi anche dire che Saviano non so chi è, un uomo che sta sotto scorta da una vita, ha fatto una figura pessima".
