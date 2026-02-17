TMW
Avellino, fatta per il nuovo allenatore: in arrivo Davide Ballardini
Colpo di scena in casa Avellino. Proprio quando sembrava prendere corpo la pista Guido Pagliuca, ecco che l'Avellino spiazza tutti e riporta in B un autentico esperto di salvezze miracolose. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione è stato trovato l'accordo con Davide Ballardini. L'ex Genoa firmera' un contratto fino a giugno del 2027
