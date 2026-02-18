PSG, Doué entra e spacca. Luis Enrique critica: "Lo stavano amm******o tutti ultimamente"

Da 0-2 a 3-2, il PSG per 18 minuti se l'è vista bruttissima. Anzi, qualche minuto in più per il rigore fallito da Vitinha al 22'. Ma l'ingresso di Doué al posto di Dembelé ha rivoltato come un calzino il Monaco nei playoff d'andata di Champions League. "È stata una gara particolare, perché la loro prima azione è finita in gol", ha commentato inizialmente il tecnico Luis Enrique nel post-partita. "La seconda volta che hanno superato la nostra pressione, hanno segnato il raddoppio. In momenti del genere è facile perdere fiducia, sia a livello individuale che collettivo", le parole riprese da RMC Sport.

"Ma abbiamo superato quel momento. La squadra è stata sensazionale dal punto di vista della mentalità. È stata veramente complicata", la chiosa. Sul nuovo infortunio di Dembele invece si è così esposto: "È normale, c'è pressione su tutti i giocatori. Siamo una squadra molto giovane; abbiamo esperienza, ma quest'anno abbiamo la pressione di dover vincere. Amiamo questa pressione. Abbiamo dimostrato di esserne capaci".

Un piccolo pensiero invece ai tifosi che hanno raggiunto lo Stade Louis II in trasferta stasera: "Vorrei ringraziarli. È incredibile: non ho mai, MAI visto, né da giocatore né da allenatore, dei tifosi di questo livello. Perdevamo 2-0 e ascoltavo il loro modo di sostenere la squadra. È incredibile. È un vero piacere essere qui". Infine sull'ingresso di Doué: "Tutti lo stavano 'ammazzando' (per le critiche feroci, ndr) nelle ultime settimane. È un giocatore incredibile, diverso. Abbiamo molti giocatori di questo livello, molto giovani ma con grande ambizione. Sono felicissimo per lui perché merita questa prestazione. È stato fondamentale".