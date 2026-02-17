Borussia Dortmund, Kovac: "Stasera si sono visti i frutti del duro lavoro svolto. E che Guirassy"

Niko Kovac, allenatore del Borussia Dortmund, ha espresso grande soddisfazione per la prova dei suoi contro l'Atalanta: "Sono molto felice: abbiamo espresso un buon calcio, segnato due reti e lavorato con intensità nella ripresa. Stasera si sono visti i frutti del duro lavoro svolto su alcuni aspetti specifici del nostro gioco". Un bel vantaggio in vista della gara di ritorno alla New Balance Arena di Bergamo, in programma mercoledì 25 febbraio alle 18,45, quando al fianco dei nerazzurri ci sarà anche il caloroso pubblico di Bergamo.

Un elogio particolare è stato riservato alla prestazione della punta di diamante della formazione tedesca: "Guirassy ha segnato e servito un assist, ed è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno. Si è messo a totale disposizione della squadra, giocando con grande intelligenza", ha detto a UEFA.com.