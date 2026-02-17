Spezia, niente ritorno in panchina per D'Angelo. Stillitano conferma Donadoni
Sembrava potesse essere la settimana del ritorno di Luca D’Angelo sulla panchina dello Spezia. Dirigenti, giocatori e una parte consistente della tifoseria avevano spinto per un cambio di rotta, chiedendo a gran voce il richiamo dell’ex tecnico.
L’orientamento interno, con Melissano e Gazzoli favorevoli al rientro dell’allenatore, appariva chiaro: si attendeva soltanto il via libera dagli Stati Uniti, dove ha sede la cabina di regia del presidente Charlie Stillitano.
Secondo quanto riportato da calciospezia.it, però, la decisione sarebbe diversa: il numero uno bianconero avrebbe scelto di proseguire con Roberto Donadoni, spegnendo - almeno per ora - le voci su un possibile ribaltone tecnico.
Manca ancora l’ufficialità, ma la pista D’Angelo sembra aver perso quota in modo significativo. Salvo sorprese dell’ultima ora, sarà dunque Donadoni a guidare lo Spezia anche nelle prossime gare.