Real Madrid, Vinícius nella storia brasiliana della Champions: dietro solo a Neymar
Vittoria pesante per il Real Madrid, che passa 1-0 in casa del Benfica nell’andata dei playoff di Champions League. A decidere la sfida è ancora una volta Vinícius Júnior, sempre più uomo copertina dei blancos in Europa.
Come evidenziato da Opta, con 31 reti nella competizione Vinícius è ora il secondo miglior marcatore brasiliano nella storia della Champions League, dietro solo a Neymar (43) e davanti a Kaká (30). Un traguardo che certifica la sua crescita e il suo peso specifico nelle notti europee del Real.
