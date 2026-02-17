Borussia Dortmund-Atalanta 2-0, le pagelle: Guirassy in versione Predator, Pasalic innocuo

Risultato finale: Borussia Dortmund-Atalanta 2-0

BORUSSIA DORTMUND

Kobel 6 - Spettatore non pagante.

Reggiani 6,5 - Inizio timido, con Zalewski che a sinistra diventa l'unica vera arma dell'Atalanta. Cresce col passare dei minuti e di lì non passa più nessuno.

Anton 6 - Il più svagato dei tre centrali, si fa beffare da Zalewski in occasione della migliore occasione del primo tempo.

Bensebaini 6,5 - Sempre pulito nei suoi interventi, il duello con Scamacca non si accende mai, anche grazie alla sua abilità nell'anticipo.

Ryerson 7 - Pronti via, fa quinto assist in quattro giorni. Un pericolo costante sulla fascia destra, per fortuna non ripete la prestazione ultraterrena messa in campo contro il Mainz.

Bellingham 6 - Si nota poco ma la sua abilità tattica consente a Nmecha di giostrare il gioco e blocca ogni tentativo di verticalizzazione del centrocampo orobico.

Nmecha 6,5 - Regia disinvolta e precisa del tedesco, che non sbaglia un pallone e stupisce per lucidità. Dall'82' Sabitzer sv.

Svensson 6 - Pensa più a controllare Zappacosta che ad affondare sulla fascia sinistra: ne viene fuori un pareggio a livello individuale.

Beier 6,5 - Si fa trovare pronto quando Guirassy vola a sinista creando superiorità numerica. Il gol è un tap in facile facile, ma anche il giusto premio a tutto il movimento senza palla della sua gara. Dal 70' Adeyemi sv.

Brandt 6 - Rispetto a Beier si abbassa molto di più per andare a fare gioco, piuttosto che aumentare la densità in aerea. Gli riesce solo a tratti. Dal 70' Chukwuemeka sv.

Guirassy 8 - Predatore a sangue freddo, accetta l'invito di Ryarson e si crea da solo il 2-0, servito su un piatto d'argento a Beier. Dall'82' Fabio Silva sv.

Allenatore: Nico Kovac 7 - Tutto più semplice avendo un killer come Guirassy lì davanti, tuttavia il suo Borussia gioca un calcio elementare ma pulito, che si fa forte della spiccata fisicità con cui è stata costruita la rosa. Non aver praticamente concesso tiri all'Atalanta nei primi 90 di questa sfida è un fattore che rischia di essere decisivo.

ATALANTA

Carnesecchi 6 - Ingiudicabile, subisce due gol su cui non può assolutamente nulla.

Kossonou 5 - La sua serata inizia malissimo con la mancata marcatura sul killer Guirassy, che non è famoso per la sua compassione. 1-0. Poi il giallo ed altre incertezze.

Djimsiti 5,5 - Pizzicato fuori posizione in occasione del secondo gol, Guirassy 'se lo beve' in velocità e la logica conseguenza è il 2-0. Dal 46' Hien 6,5 - Vince tanti duelli, restituendo una buona solidità alla difesa di Carnesecchi, che di fatto nella ripresa non fa una parata.

Kolasinac 6 - Il più ordinato e lucido del terzetto difensivo, infatti dal suo lato il Borussia non sfonda praticamente mai.

Zappacosta 6 - Sfida all'insegna dell'equilibrio con Svensson: entrambi controllano l'avversario senza riuscire a superarlo. Dal 72' Bellanova sv.

De Roon 6 - Centralmente l'Atalanta non soffre, però la regia di Nmecha è spesso indisturbata e di conseguenza lineare, pulita ed efficace. Dal 63' Sulemana 5,5 - Dà poco, l'assenza di De Ketelaere e Raspadori questa sera si è sentita tanto.

Ederson 6 - Cresce nella ripresa ma anche nel primo tempo è uno dei più positivi. Lo scontro col fisico centrocampo tedesco è tosto, ma tiene botta.

Bernasconi 5 - Mai una iniziativa degna di nota, è fuori posizione in occasione dell'1-0 e non riesce ad anticipare Beier quando arriva il bis.

Zalewski 6,5 - L'unica fonte di freschezza per l'Atalanta nel primo tempo, crea un paio di pericoli salvo spegnersi nella ripresa. Dall'82' Samardzic.

Pasalic 5,5 - Palladino si aspettava tanto dai suoi inserimenti in area ("ha il senso del gol", aveva detto nel pre-partita), ma viene deluso. Il croato da trequartista non funziona e nell'unico assist che arriva dalle fasce, manca l'appuntamento col tocco vincente.

Scamacca 5,5 - Un paio di difese del pallone interessanti, ma in area di rigore ci arriva poco ed è sempre molto ben marcato. Il giallo preso a fine primo tempo, accelera il cambio. Dal 46' Krstovic 6 - Dà maggiore mobilità all'attacco, svariando su tutto il fronte per non dare riferimenti. Dalle parti di Kobel però si vede comunque pochissimo.

Allenatore: Raffaele Palladino 5 - L'1-0 è imperdonabile perché telefonato: dopo i quattro assist di venerdì non si può lasciare il tempo di crossare a Ryarson e lo spazio per svettare a Guirassy. Dal 3' in poi l'Atalanta gioca una partita alla pari, venendo trafitta da una giocata di un singolo, ma senza riuscire a fare mai male all'avversario. La scelta Pasalic non paga.