Ezio Greggio: "Da anni la Juve fa acquisti sbagliati. Non si campa solo sui miracoli di Yildiz"

"Potrei ripubblicare uno dei miei post precedenti". Inizia così il commento di Ezio Greggio, noto tifoso della Juventus, scritto su X dopo il ko per 5-2 della Vecchia Signora in casa del Galatasaray: "Da anni la Juve fa campagne acquisti sbagliate e oggi si è visto. Fatichiamo in campionato, figuriamoci in Champions.

Non abbiamo punte, non abbiamo difensori oltre ai 2 o 3 buoni titolari e sul centrocampo apriamo un dibattito Un allenatore indiscutibilmente bravo come Spalletti se perde una colonna come Bremer per infortunio e sostituisce Cambiaso perché ammonito, si trova in difficoltà a costruire una difesa che regga. Ripeto: non si può campare solo sui miracoli di Yildiz. Mettiamoci il cuore in pace anche quest’anno".