Il primo atto è del Borussia Dortmund: 2-0 al Signal Iduna Park, l'Atalanta resiste ma non punge

L'Atalanta parte male nella doppia sfida dei playoff di Champions League contro il Borussia Dortmund: al Signal Iduna Park i gialloneri si aggiudicano il primo atto grazie un solido 2-0, maturato interamente nel primo tempo. Il gol del vantaggio dopo 2 minuti è il manifesto di ciò che la Dea non avrebbe dovuto fare, vale a dire lasciar spazio a Guirassy e Ryerson, i due più in forma nella squadra di Kovac. Il norvegese fa 14 in stagione con l'assist perfetto che va a servire il francese, davvero troppo solo però sul secondo palo: per il bomber è un gioco da ragazzi salire in cielo e realizzare il gol dell'1-0. C'è subito da inseguire per l'Atalanta di Palladino.

La prima vera risposta della Dea la firma Zalewski con una bella accelerazione sulla sinistra, che trova Reggiani impreparato: il polacco si insinua in area piccola ma il suo assist centrale non viene intercettato da Pasalic, così l'azione sfuma. La gara si avvia al termine della prima frazione, ma un'altra sgasata tedesca mette in ginocchio la Dea: i gialloneri sfondano sulla sinistra con Guirassy, che batte in velocità Djimsiti e si fa 30 metri palla al piede prima di servire Beier, il quale batte in velocità Bernasconi e insacca a porta vuota. Servirà un'Atalanta del tutto diversa nella ripresa.

Nella ripresa la gara si trasforma in una contesa tattica e fortemente fisica, coi duelli individuali che la fanno da padrone. Palladino inserisce Krstovic e Hien ed entrambi danno subito qualcosa in più alla Dea, specie sul piano dell'atletismo. Dal punto di vista della costruzione però la Dea fa maledettamente fatica e neanche l'ingresso di Sulemana per De Roon riesce a dare impulsi offensivi al gioco. L'unica conclusione verso la porta di Kobel la firma Samardzic, ultimo cambio di Palladino, ma è un sinistro su cui il tedesco si distende senza sudare. Termina così e tra 8 giorni per l'Atalanta ci sarà una montagna durissima da scalare.

