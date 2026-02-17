Ufficiale Sambenedettese, non solo Mancinelli: saluta anche il ds De Angelis

Non solo mister Marco Mancinelli, in casa Sambenedettese c'è anche l'addio del direttore sportivo Stefano De Angelis. Di seguito la nota del club:

"La U.S. Sambenedettese comunica che il Presidente Vittorio Massi e il Direttore Sportivo Stefano De Angelis hanno deciso congiuntamente di interrompere il rapporto professionale, ritenendo tale scelta la più opportuna per il bene della Sambenedettese e con l’obiettivo di restituire serenità all’ambiente in un momento delicato della stagione.

Un sentito ringraziamento va a Stefano De Angelis per l’impegno, la professionalità ed il contributo offerti nel percorso che ha riportato la Sambenedettese nel campionato di Lega Pro, augurandogli le migliori fortune professionali e personali.

La decisione è stata assunta con l’obiettivo di imprimere un nuovo impulso al progetto sportivo per affrontare con determinazione la fase conclusiva della stagione".