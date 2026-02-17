Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Avellino, scelto Ballardini in panchina: esperienza da Serie A ma appena 11 gare in B

Daniel Uccellieri
Oggi alle 21:35
Daniel Uccellieri

Scelta a sorpresa in casa Avellino. Dopo l’esonero di Biancolino, il club irpino è a un passo dall’affidare la panchina a Davide Ballardini, che nelle ultime ore ha superato la concorrenza di Guido Pagliuca, inizialmente considerato il favorito.

L’intesa non è ancora ufficiale, ma la chiusura appare ormai imminente. Per Ballardini si tratterebbe di una sfida particolare: in carriera ha allenato quasi esclusivamente in Serie A, mentre in Serie B conta appena 11 panchine, 6 con il Pescara nel 2006 e 5 con la Cremonese nel 2023.

Un profilo di grande esperienza, dunque, ma chiamato ora a calarsi in una realtà diversa, con l’obiettivo di dare subito una scossa e rilanciare le ambizioni biancoverdi.

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris La lezione di Marotta ai suoi colleghi due giorni dopo il clamoroso errore. Juventus e Atalanta per continuare a smentire una 'comoda' bugia (e fare meglio di un anno fa)
