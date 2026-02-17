TMW Radio L'osservatore Palma: "Juve, guarda Unyay del Gala. Inter, un altro Sucic nel Bodo"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'osservatore Marco Palma ha presentato tre giovani delle avversarie delle squadre italiane in Champions

Arda Unyay (18-01-2007), terzino destro/difensore centrale turco. Ragazzo in grande ascesa nel mondo Galatasaray, ha fatto benissimo, la seconda parte della scorsa stagione, con la formazione Under 19 giallorossa e quest’anno è stato promosso in prima squadra, dove ha confermato le sue buonissime qualità. Cresciuto nelle giovanili dell’Ankaragücü raggiungendo la prima squadra appena sedicenne, a gennaio 2025 è passato al Galatasaray che lo ha inserito in Under 19 con ottimi risultati. Nasce terzino destro essendo dotato di grande corsa e resistenza, ma viene utilizzato anche difensore centrale vista la sua fisicità.

Somiglianza: Raul Asencio (Real Madrid)

Valore di mercato: 5 milioni €

Luca Reggiani (09-01-2008), difensore centrale/terzino destro italiano del Borussia Dortmund. Nato a Modena e cresciuto nelle giovanili del Sassuolo, dopo aver messo in mostra le sue grandi capacità nelle giovanili neroverdi a Febbraio 2024 è passato al Borussia Dortmund che seguiva il ragazzo già da tempo. Principalmente difensore centrale sa ben interpretare anche il ruolo di terzino destro. Bravo in marcatura, aggressivo e molto dotato tecnicamente, bravo nella costruzione del gioco e fortissimo nel gioco aereo. Al Borussia dopo aver fatto benissimo in Under 19, ha iniziato a frequentare stabilmente la prima squadra esordendo anche in Bundesliga.

Somiglianza: Robin Le Normand (Atletico Madrid)

Valore di mercato: 15 milioni €

Magnus Riisnaes (04-11-2004), centrocampista centrale/esterno d’attacco norvegese del Bodo/Glimt. Centrocampista di grande duttilità e disponibilità in campo. Interpreta bene il ruolo di organizzatore di gioco, di mezzala d’attacco e anche quello di esterno a dimostrazione della sua grande versatilità. Calciatore moderno, bravo nella gestione della palla, preciso nel passaggio e pericoloso nella conclusione in porta. Cresciuto in patria nel Valerenga, a diciassette anni si è trasferito al Bodo in cambio di 2,5 milioni €. In maglia gialla ha avuto un ottimo impatto che lo ha reso protagonista sia in campionato, sia nelle coppe europee. Molto bene anche con le nazionali norvegesi.

Somiglianza: Petar Susic (Inter)

​​​​​​​Valore di mercato: 5 milioni €