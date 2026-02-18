Mbappé attacca ancora Prestianni: "Non dovrebbe più giocare in Champions League"

Notte ad alta tensione in Champions e parole pesantissime nel post gara. Dopo il match contro il Benfica, Kylian Mbappé ha parlato in zona mista e ha attaccato duramente Gianluca Prestianni, protagonista di un episodio che ha acceso la polemica. L'argentino infatti avrebbe chiamato "scimmia" Vinicius dopo il gol del brasiliano

Mbappé non ha usato giri di parole:

“Dobbiamo dare l’esempio a tutti i bambini che ci guardano, ci sono cose che non possiamo accettare. Non bisogna generalizzare, ho amici portoghesi che mi trattano benissimo, ma quando una persona si comporta così bisogna dirlo. La gente non sa cosa è successo e per questo ci ha fischiato. Non ho nulla contro il Benfica, né contro il club né contro l’allenatore, che per me è uno dei migliori, e il club è il migliore del Portogallo e uno dei migliori della storia. Ma non possiamo accettare che un giocatore che disputa la massima competizione europea si comporti così. Questo ragazzo non merita di giocare ancora la Champions League. Vedremo cosa succederà: lasciamo che la UEFA faccia il suo lavoro, ora ha un caso grave e spero che intervenga”.

Alla domanda su eventuali scuse da parte di Prestianni, Mbappé ha risposto in modo altrettanto netto:

“Avete visto la sua faccia? Scuse? Non siamo stupidi. Non dico di essere perfetto, ma certe cose non le lascio passare. È giovane, ma come puoi dire certe cose in un campo di calcio? Ora vedremo cosa succederà. Stavamo andando via, è stata una decisione della squadra, non so cosa sia successo esattamente e poi siamo tornati. Ci siamo concentrati su quello che dovevamo fare, ma oggi la cosa più importante non è la partita. C’è qualcosa di più importante del calcio. Questo tipo di persona non è mio collega, non dovrebbe tornare a giocare la Champions”.

Mbappé ha poi spiegato anche il momento in cui la squadra ha valutato di lasciare il campo:

“Ho chiesto a Vini cosa volesse fare. Qualsiasi cosa tu voglia fare, la facciamo come squadra. Non lasceremo mai Vini da solo. Abbiamo sostenuto il nostro compagno. Se succedesse a te, come ti sentiresti?”.

Il francese ha chiuso con un messaggio che va oltre il campo:

“Questo è il problema: ora è la Champions, abbiamo vinto, ma c’è qualcosa di più importante del calcio. Bisogna spiegarlo ai giovani perché lo capiscano”. Lo riporta Marca