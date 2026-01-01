Atalanta, Palladino: "Siamo giovani, queste partita ci serviranno. Loro hanno fatto due tiri..."

Raffaele Palladino ha parlato a Sky dopo il ko rimediato a Dortmund, che mette in salita la qualificazione agli ottavi di Champions: "Sono rimasto colpito dai due centrocampisti ma la nostra mentalità deve essere quella: dobbiamo avere coraggio. Oggi abbiamo studiato gli avversari, queste partite ci servono anche per capire la nostra forza. Non sarà facile rimontare un doppio gol ma io ci credo, anche i ragazzi. Sarà una bolgia anche da noi. Le partite sono anche belle per le rimonte".

Fisicamente loro sono sembrati molto tonici, la vostra palla girava molto lentamente.

"Eravamo lenti nella manovra e prevedibili. Dovevamo essere bravi ad alternare le giocate, abbiamo attaccato poco la profondità con i quinti. Abbiamo affrontato una squadra molto forte e ci vogliamo confrontare, l'obiettivo è la rimonta, ci proveremo con tutte le nostre armi".

Questa era la loro miglior partita della stagione, ma bisogna essere positivi.

"Sono d'accordo. A me dispiace del risultato ma non guardo i numeri. Hanno tirato due volte e fatto due gol, sono stati cinici. Bisogna essere positivi, sappiamo di affrontare una squadra forte ma noi dobbiamo crederci. Il nostro sogno è di passare, queste partite ti danno consapevolezza, ti fanno crescere. Bernasconi scendeva per la prima volta in uno stadio così importante".