L'Atalanta U23 pensa già al prossimo mercato: nel mirino Loris Armati dell'Union Brescia
L’Atalanta U23 segue con attenzione Loris Armati, difensore centrale classe 2004 in scadenza di contratto con l’Union Brescia. Il giovane profilo è finito nel mirino del club nerazzurro, sempre attento ai talenti emergenti in prospettiva futura. In questa stagione, con la maglia della Leonessa, ha messo insieme 22 presene fra campionato e Coppa Italia Serie C per un totale di 1327 minuti giocati.
