Sambenedettese, cambio in panchina: esonerato Mancinelli, al suo posto Boscaglia
Cambio in panchina per la Sambenedettese, che ha esonerato mister Marco Mancinelli. Al suo posto è stato scelto Roberto Boscaglia. Di seguito i due comunicati del club:
L'esonero di Mancinelli
La U.S. Sambenedettese comunica che il Presidente Vittorio Massi ha disposto l’esonero dell’allenatore Marco Mancinelli.
La Società ringrazia Mancinelli per la disponibilità e la professionalità, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della carriera.
La nomina di Boscaglia
La U.S. Sambenedettese rende noto di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Roberto Boscaglia.
Allenatore di comprovata esperienza e valore, Boscaglia vanta un percorso professionale di grande qualità, avendo militato per molti anni nei campionati di Serie C e Serie B. La Società ripone in lui piena fiducia per affrontare con determinazione il prosieguo del campionato.