Chivu, le critiche e Spalletti: "Non rispondo a chi parla per frustrazione. I primi sono sempre odiati"

Cristian Chivu non risponde a Luciano Spalletti. Ieri il tecnico della Juventus ha difeso Pierre Kalulu: “Ha subito due torti e deve sentirsi dare del bischero da Chivu”. L’allenatore dell’Inter, che peraltro in carriera è stato a lungo allenato proprio da Spalletti, è intervenuto così in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League con il Bodo/Glimt, rispondendo a una domanda sulle critiche ricevute in questi giorni, con riferimento anche a Spalletti: “Non vado a rispondere a quello che dicono gli altri, dico la mia e sono qui per dire quello che vedo e penso.

A me non interessa cosa si dice in posti dove c’è magari un po’ di frustrazione e non si è in grado di gestirla. Bisogna accettare che le critiche fanno parte di questo gioco, e che la squadra in testa sia sempre la più criticata. Il calcio è questo da oltre cent’anni, bisogna smettere di lamentarsi per episodi che accadono ogni domenica, dai tempi di Maradona che fa un gol con la mano e nessuno l’ha criticato.

Anche noi abbiamo subito un torto a Napoli e l’ho dico per la prima volta: nessuno ha sollevato critiche come avvenuto sabato sera. Si va avanti, consapevoli del fatto che la stagione è ancora lunga e abbiamo un obiettivo di essere competitivi, portando avanti quanto di buono fatto finora, senza dimenticare come siamo stati dipinti a inizio stagione”.

La conferenza stampa di Cristian Chivu.