Atalanta di nuovo in trionfo a Marsiglia, Bellanova svela: "Ci siamo parlati. È bastato unirci"

"Da 1 a 10 quanto siamo contenti? Mah, 11 (ride, ndr)". Parola di Raoul Bellanova, esterno a tutta fascia dell'Atalanta che sorride per il successo pesante per 1-0 ottenuto ieri sera al Velodrome contro l'Olympique Marsiglia. "Questa vittoria serviva come l'aria. Purtroppo eravamo molto delusi per l'ultima partita fatta a Udine, specialmente per la prestazione più che per la sconfitta. Perché, anche se non sono arrivati tantissimi risultati, abbiamo giocato e fatto buonissime partite in campionato", riconosce ai microfoni ufficiali del club orobico.

"A noi piacciono le partite difficili, stasera (ieri sera, ndr) forse era la più difficile di quest'anno in questo stadio, c'è un'atmosfera incredibile. Ma siamo stati squadra dal primo all'ultimo minuto e siamo contentissimi di aver portato a casa i tre punti". La partita sembrava, tuttavia, indirizzata verso la sfortuna per la Dea, dopo il rigore sventato da Rulli e il gol tolto per fuorigioco: "Bellissimo fare gol allo scadere, magari se la chiudiamo un po' prima con le occasioni avute siamo un po' più tranquilli, però siamo felicissimi".

E Bellanova guarda già avanti: "Adesso dobbiamo recuperare, è stata una partita difficile e bisogna pensare di fare qualcosa di importante in campionato". Grande risposta dopo l'Udinese, non dettata dal caso: "Sì certo, ci siamo parlati in settimana, sappiamo che qua all'Atalanta il gruppo è la cosa più importante. Lo abbiamo sempre dimostrato, anche negli anni passati. È bastato unirci e continuare ad allenarci come stavamo facendo e portare tutto quello che facciamo in settimana qua in campo".