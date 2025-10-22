Atalanta, Ederson: "Ci manca un po' di lucidità in avanti, non sfruttiamo la nostra qualità"
TUTTO mercato WEB
Il centrocampista dell’Atalanta Ederson ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match di Champions League pareggiato per 0-0 contro lo Slavia Praga.
Le sue parole: "Quando non sfruttiamo le occasioni è difficile, ma è ancora più difficile creare tutte queste occasioni. C'è sempre qualcosa che non riusciamo a fare tanto bene. Il mister mi spinge tanto per andare avanti ed essere più lucido e sicuramente questo un po' ci manca. Davanti abbiamo qualità, ma non riusciamo a sfruttarla. Difensivamente stiamo facendo bene, ma manchiamo un po' davanti".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
Le più lette
1 Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Sei pareggi in dieci partite: questa Dea brilla per equilibrio, ma pecca terribilmente in incisività
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile