Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 ottobre

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 ottobre
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 01:00Serie A
Tommaso Maschio
Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

JUVENTUS, CHIELLINI CONFERMA TUDOR. YILDIZ FRA RINNOVO E SIRENE MADRILENE. IL MILAN PUNTA A BLINDARE IL 2007 SALA. GENOA-EKHATOR AVANTI INSIEME FINO AL 2030. SKORUPSKI SOGNA DI DIVENTARE UNA BANDIERA DEL BOLOGNA. NIENTE RITORNO PER TONALI, RINNOVERÀ COL NEWCASTLE

Prima della gara contro il Real Madrid in Champions League, vinta dagli spagnoli per 1-0, il Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini ha allontanato le voci che volevano il tecnico Igor Tudor a rischio esonero dopo la sconfitta contro il Como in campionato: “Si sono scritte e dette cose non vere: Igor è l'allenatore della Juventus e la nostra volontà è continuare con lui. Poi ci sono i confronti come in tutti i club e in tutte le famiglie e a volte capita di non andare d'accordo. Certo, il calendario è stato tosto e potevamo fare qualche punto in più. Siamo comunque lontani dall'avere quella crisi che viene dipinta fuori". La Juventus dovrà però guardarsi in futuro dal possibile assalto del Real Madrid per Kenan Yildiz, premiato con la fascia di capitano al Bernabeu, giocatore richiesto espressamente dal tecnico Xabi Alonso. Il turco ha ancora quattro anni di contratto con il club bianconero che vuole rinnovare il contratto e blindarlo. Certo il mancato acceso alla prossima Champions potrebbe cambiare i piani e aprire a una cessione del giocatore che rappresenterebbe una plusvalenza netta molto utile da mettere a bilancio.

Il Milan è pronto a blindare il giovane centrocampista Emanuele Sala, classe 2007, fresco di convocazione in prima squadra da parte di Allegri. Il giocatore dovrebbe legarsi ai bianconeri fino al 2029 con l’opzione per l’anno successivo o direttamente fino al 2030. La fumata bianca è comunque vicina. Rinnovo a un passo anche per l’attaccante classe 2005 Jeff Ekhator del Genoa. Anche per lui il nuovo contratto dovrebbe essere di cinque anni con la scadenza portata al 2030.

Infine Lucasz Skorupskiche punta a chiudere la propria carriera con la maglia del Bologna: "Io una bandiera? Mi auguro di diventarlo, io e Orsolini. Dove si sta bene non si vuole scappare, speriamo di diventare tutte e due bandiere. Ne sono rimaste poche e farebbe piacere diventarlo".

Infine niente ritorno in Serie A per Sandro Tonali. Il centrocampista infatti è vicino a rinnovare con il Newcastle firmando un contratto fino al 2029 con opzione per un ulteriore anno.

IL MANCHESTER UNITED PUNTA ANDERSON E LEWANDOWSKI, IL TOTTENHAM VUOLE RIPORTARE TONEY IN INGHILTERRA. SAFONOV VERSO L’ADDIO AL PSG. DOPPIO RINNOVO IN CASA REAL SOCIEDAD. ZIYECH RIPARTE DAL WYDAD CASABLANCA. MANDORLINI LASCIA IL CLUJ, PER L’UNIVERSITATEA C’È BERGODI

È sempre la Premier League a scaldare il mercato anche in questo periodo. Il Manchester United è infatti a caccia di rinforzi dopo l’ennesima partenza deficitaria e punta per rinforzare la linea mediana su Elliot Anderson di proprietà del Nottingham Forest. Per l’attacco invece si sogna un grande colpo come quello del polacco Robert Lewandowskiin scadenza di contratto con il Barcellona. L’Aston Villa deve invece guardarsi dagli assalti di Chelsea, favorito, Liverpool e Paris Saint-Germain per il fantasista Morgan Rogersche comunque non dovrebbe muoversi fino alla prossima estate. Il Tottenham invece punta a riportare in Inghilterra l’attaccante Ivan Toney dell’Al-Ahli. Per convincere il club a cederlo sarebbe pronta un’offerta da 60 milioni di euro.

Il futuro del portiere Matveu Safonov potrebbe essere lontana dal Paris Saint-Germain dove in questa stagione sta trovando ancora meno spazio che nella scorsa, quando chiuse con 17 presenze. Sul russo ci sarebbero tre club interessati: lo Sporting Braga, affiliato al gruppo QSI, lo Sporting CP e il Valencia. La Real Sociedad ha ufficializzato il rinnovo contrattuale di due dei suoi giovani talenti, Ekain Orobengoa e Tomy Carbonell, entrambi legati ora al club basco fino al termine della stagione 2027/2028. Torna a casa l’esterno offensivo Hakim Ziyech, svincolato dopo la fine della sua avventura con Al-Duhail, e da tempo alla ricerca di un progetto che gli permettesse di rilanciarsi. L’esperto calciatore vestirà la maglia del Wydad Casablanca dopo essere stato accostato a Cluj ed Elche.

Jaroslav Kostl è stato incaricato di preparare e guidare la nazionale ceca in vista delle prossime due partite di novembre: l’amichevole contro San Marino, in programma il 13 novembre, e l’ultima sfida di qualificazione ai Mondiali contro Gibilterra, il 17 novembre.

Il Cluj ha annunciato la fine della collaborazione con l’allenatore italiano Andrea Mandorlini, ponendo così termine al suo terzo mandato sulla panchina della squadra della Transilvania. L’altra squadra cittadina, l’Universitatea Cluj, ha invece deciso di puntare su un altro tecnico italiano come Cristiano Bergodi che ha grande esperienza in Romania avendo allenato fra le altre proprio i rivali cittadini oltre che la Steaua Bucarest, il Rapid Bucarest, il Voluntari, il CSU Craiova e il Sepsi.

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
