Atalanta in bianco anche in Champions. Juric sconsolato: "Non riusciamo a segnare..."

"In due partite abbiamo avuto 15 palle gol in tutti i modi, purtroppo è un momento così. Non riusciamo a fare gol". Sono queste le prime parole di Ivan Juric, tecnico dell'Atalanta, dopo il pari senza reti rimediato in casa contro lo Slavia Praga, che complica il cammino in Champions della Dea. "Sei contento quando crei tutte queste occasioni, ma in questo momento ci gira così. Non riusciamo a segnare, ma dobbiamo pensare positivo: quando crei così tanto, prima o poi arriva il momento che ti sblocchi. Sei triste perché non vinci.

Ci manca Retegui? Scamacca è un grande talento, dopo più di un anno di non gioco va inserito bene. Oggi ha avuto due occasioni e mi dispiace anche per Krstovic, che sta facendo tante cose bene e sta avendo anche sfortuna. Bisogna continuare così. Anche con Lookman, che ha avuto tante occasioni, non siamo riusciti a fare gol".

Per i bergamaschi tante occasioni del primo tempo, mentre nella ripresa neanche i cambi di Juric riescono a rompere l'equilibrio. In una gara non eccezionale dal punto di vista individuale, spicca la prestazione di Charles De Ketelaere: il belga è il vero faro della manovra nerazzurra e quasi tutte le occasioni per i bergamaschi nascono dai suoi educatissimi piedi. Steccano invece Krstovic e Scamacca, che mancano l'appuntamento con un gol che sarebbe stato importantissima per la classifica della Dea.