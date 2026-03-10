Serie A, i migliori 5 portieri dopo 28 giornate: Falcone saldo al comando
Una novità nella graduatoria dei migliori portieri di Serie A dopo 28 giornate. Esce di scena Audero, a seguito del 4.5 rimediato contro il Lecce. Ed entra, pur non giocando da diverse settimane, il genoano Leali. Sale di una posizione Maignan, così come Caprile. Tra parentesi le partite a voto di ognuno.
1. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.45 (28)
2. Marco Carnesecchi (Atalanta) 6.36 (28)
3. Mike Maignan (Milan) 6.30 (27)
4. Elia Caprile (Cagliari) 6.27 (28)
5. Nicola Leali (Genoa) 6.25 (20)
SERIE A - 28ª GIORNATA
Napoli - Torino 2-1
7' Alisson Santos, 68' Elmas, 87' Casadei
Cagliari - Como 1-2
14' Baturina, 56' Esposito, 76' Da Cunha
Atalanta - Udinese 2-2
40' Kristensen, 75' e 79' Scamacca, 55' Davis
Juventus - Pisa 4-0
54' Cambiaso, 65' Thuram, 75' Yildiz, 90' + 3 Boga
Lecce - Cremonese 2-1
22' Pierotti, 38' rig. Stulic, 47' Bonazzoli
Bologna - Hellas Verona 1-2
49' Rowe, 53' Frese, 57' Bowie
Fiorentina - Parma 0-0
Genoa - Roma 2-1
52' rig. Messias, 55' Ndicka, 80' Vitinha
Milan - Inter 1-0
35' Estupinan
Lazio - Sassuolo 2-1
2' Maldini, 35' Laurienté, 90' + 2 Marusic
CLASSIFICA
1. Inter 67
2. Milan 60
3. Napoli 56
4. Como 51
5. Roma 51
6. Juventus 50
7. Atalanta 46
8. Bologna 39
9. Sassuolo 38
10. Lazio 37
11. Udinese 36
12. Parma 34
13. Genoa 30
14. Cagliari 30
15. Torino 30
16. Lecce 27
17. Fiorentina 25
18. Cremonese 24
19. Hellas Verona 18
20. Pisa 15
MARCATORI
14 reti: Lautaro Martinez (Inter)
9 reti: Douvikas e Paz (Como), Yildiz (Juventus), Leao (Milan), Hojlund (Napoli) e Davis (Udinese)
8 reti: Scamacca (Atalanta), Kean (Fiorentina), Calhanoglu (Inter) e Pulisic (Milan)
PROSSIMO TURNO
Torino - Parma (13 marzo, ore 20.45, DAZN e Sky)
Inter - Atalanta (14 marzo, ore 15, DAZN)
Napoli - Lecce (14 marzo, ore 18, DAZN)
Udinese - Juventus (14 marzo, ore 20.45, DAZN e Sky)
Hellas Verona - Genoa (15 marzo, ore 12.30, DAZN)
Pisa - Cagliari (15 marzo, ore 15, DAZN)
Sassuolo - Bologna (15 marzo, ore 15, DAZN)
Como - Roma (15 marzo, ore 18, DAZN e Sky)
Lazio - Milan (15 marzo, ore 20.45, DAZN)
Cremonse - Fiorentina (16 marzo, ore 20.45, DAZN)
