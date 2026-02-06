TMW
Parma, Estevez in dubbio per Bologna: fastidio al ginocchio destro per il centrocampista
Brutte notizie per il Parma di Carlos Cuesta, che nella prossima gara di campionato dovrà fare a meno di Nahuel Estévez.
Secondo quanto raccolto da TMW, il centrocampista argentino, che non ha giocato solo due delle 23 gare disputate dal Parma in campionato (ma titolare solo 9 volte) potrebbe dover saltare la trasferta di Bologna per un fastidio al ginocchio destro.
La sfida tra le due compagini emiliani è in programma domenica allo stadio Dall'Ara, alle 12.30.
