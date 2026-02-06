Fabiani e il futuro di Sarri alla Lazio: "Convinto che onorerà il contratto triennale"

Il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sulla scelta estiva di puntare nuovamente su Maurizio Sarri e su quello che potrà essere il suo futuro sulla panchina biancoceleste:

"Alla fine dello scorso anno, prima della partita col lecce, Baroni mi ha comunicato la sua intenzione di andare via. Non ho spento io il bottone. Questi sono i fatti. A volte le cose non dipendono dalle proprie volontà. Poi sono andato io a casa di Sarri a prenderlo. Dopo la partita con l'Udinese, viste problematiche familiari serie, aveva preferito fare un passo indietro. Il primo allenatore contattato dopo l'addio di Baroni è stato Sarri, e io sapevo che dovevo prendere degli uomini per lui. Ma serve pazienza, questo sarà fatto. A Sarri abbiamo fatto un contratto di tre anni, perché se li merita tutti. Ma serve pazienza e fiducia. A rompere un giocattolo ci vuole un nano secondo, a ricostruirlo un po' di più".

Quindi la sua visione sul futuro, in risposta ad una domanda riguardante la possibile permanenza del tecnico dopo la fine di questa stagione:

"Mi auguro, lo spero vivamente, altrimenti sarei un folle ad avergli fatto 3 anni di contratto. Io lo chiamo il toscanaccio, mi ci ammazzo di risate con lui. Ma il mister è così, ha la battuta facile, bisogna saperlo decodificare. Io ho la certezza che lui sia attaccato a questa società e ai tifosi, poi certamente è un brontolone. Per quanto riguarda il mercato... Se ci sono disponibili Van Basten e Castellanos chi prendereste voi? Chiaramente Van Basten… Questo per dire che va bene che sia brontolone, sennò significherebbe che non ha più stimoli. Ma questo non significa che ci sono problemi, lui sa benissimo che alcune operazioni possono andare in porto e altre no. Lui è una garanzia per tutti i tifosi. Io sono estremamente convinto che Sarri stia pensando di onorare e di dare continuità ad un progetto che in estate era all'anno zero".