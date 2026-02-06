Torino, Schuurs saluta e punta a ripartire dall’Olanda: “Non è un addio, ma un arrivederci”

Dopo l’ufficialità della risoluzione del suo contratto con il Torino, Perr Schuurs manda un messaggio, in video, ai sostenitori della società piemontese: “Cari tifosi granata, quando ho firmato per il Torino nel 2022 mi è sembrato subito di tornare a casa. Il club, la città e soprattutto voi avete conquistato un posto nel mio cuore. L’infortunio di ottobre 2023 ha cambiato tutto: è stato un periodo difficile, ma non ho mai mollato. Ogni giorno ho lottato per tornare, con un solo obiettivo: tornare più forte.

Insieme al club, abbiamo deciso di separare temporaneamente le nostre strade, così da poter completare la mia riabilitazione nei Paesi Bassi. Questo non è un addio, è un arrivederci. Torino resta casa mia, e io continuerò a lottare per tornare. Grazie di tutto, sempre uno di voi. Sempre forza Toro”.

Come ha lasciato intendere nel suo messaggio di addio, l’obiettivo di Schuurs è legarsi a una formazione minore in Olanda, con l’obiettivo di tornare al massimo livello. A ora, nonostante il recupero sia finalmente più vicino - il centrale non scende in campo dal 21 ottobre 2023, quando si è rotto il crociato -, il livello di un campionato come la Serie A è decisamente troppo lontano.