TMW Radio Massimo Orlando: "Juve, ho visto una squadra tonica. Napoli, col Genoa sarà dura"

L'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato dei temi del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Un commento del ko della Juve in Coppa Italia?

"Spalletti nel dopo-partita deve parlare un po' più semplice. A un certo punto Tacchinardi gli ha detto che serve essere più cinici e ha risposto con tutt'altro. Per me lo fa per prenderci in giro. Detto questo ho visto una gran bella Juve, squadra tonica, in grande condizione, il risultato di ieri è solo un caso. All'Atalanta gli è girata bene. Serve cattiveria però lì davanti, gli manca questo".

Il ko può avere dei riflessi in campionato?

"Credo che l Juve, anche se uscita con un ko, esce ancora più convinta della sua forza. Ha dominato l'Atalanta e dimostra di avere una condizione fisica strepitosa. La Lazio, con tutti i casini che ha, dovrebbe perdere nettamente".

Lazio, giusto che i tifosi continuino la protesta contro Lotito?

"Credo abbia fatto il suo tempo Lotito e credo debba lasciare".

Napoli e Inter, chi rischia di più tra Genoa e Sassuolo?

"La trovo molto difficile partita di Genova per il Napoli, per le assenze e per l'ambiente che troveranno. Il Napoli non sta bene, deve lottare per il quarto posto e deve vincere. L'Inter affronterà una squadra che gioca bene ma che lascia degli spazi che può sfruttare. Non vedo troppi pericoli".