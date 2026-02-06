TMW Radio Braglia: "Juve, troppo disfattismo per un ko. Lazio, giusta la protesta dei tifosi"

L'ex portiere Simone Braglia è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà.

Un commento del ko della Juve in Coppa Italia?

"La partita la Juve l'ha fatta, gli è mancata la stoccata finale. In termini di occasioni ne ha avute di più la Juve. Poi il discutibilissimo rigore concesso all'Atalanta e di chi non conosce i movimenti dei calciatori ha condannato la Juve, che mi è piaciuta come identità di squadra e come gioco. Non vedo tutto questo disfattismo. Il problema è che manca ancora un po' di carattere".

Il ko può avere dei riflessi in campionato?

"Sarà una partita completamente diversa con la Lazio. Il campionato è il vero obiettivo per ripartire. Conceicao ha bisogno ancora di un lavoro minuzioso sulle conclusioni, come tanti altri. L'approssimazione con cui si sono portati al tiro non va".

Lazio, giusto che i tifosi continuino la protesta contro Lotito?

"La Lazio si è giocata l'Europa fino all'ultima giornata. L'estate scorsa il gruppo non è stato distrutto ma ha iniziato praticamente con quasi tutti quegli elementi. Il perché non abbia ripercorso quel cammino deve spiegarlo la proprietà. Una parte di responsabilità è del tecnico, ma la rosa poteva lottare per le prime posizioni. E secondo me i tifosi hanno ragione".

Napoli e Inter, chi rischia di più tra Genoa e Sassuolo?

"Non vedo rischi per entrambe, le vedo comunque vincenti. Potrebbe are più fatica il Napoli, per le difficoltà di rosa che ha. ma ora ha solo una competizione praticamente il Napoli, tolta la Coppa Italia".