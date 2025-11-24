TMW Atalanta, il punto sulla squadra prima dell'Eintracht: terapie per Scalvini e Bakker

Siamo alla vigilia della sfida che l'Atalanta affronterà domani sera in Germania, al Deutsche Bank Park di Francoforte, casa dell'Eintracht.

Nell'allenamento tenutosi oggi pomeriggio, continuano le terapie per Giorgio Scalvini e Mitchel Bakker, alle prese con i rispettivi infortuni. Per il resto gruppo al completo per Raffaele Palladino in vista della gara. Domani è previsto l'ultimo allenamento a Zingonia (con i primi 15 minuti aperti ai media), prima della partenza in terra tedesca.

Dopo aver raccolto 7 punti nelle prime 4 gare di Champions League, con il picco del colpaccio fatto a Marsiglia nel corso dell'ultima gara, la Dea è a caccia di punti preziosi per avvicinarsi alla parte alta della classifica. Fino a qui i bergamaschi hanno raccolto 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta.

CLASSIFICA

1. Bayern Monaco 12 punti (dr +11)

2. Arsenal 12 (dr +11)

3. Inter 12 (dr +10)

4. Manchester City 10 (dr +7)

5. PSG 9 (dr +9)

6. Newcastle 9 (dr +8)

7. Real Madrid 9 (dr +6)

8. Liverpool 9 (dr +5)

9. Galatasaray 9 (dr +2)

10. Tottenham 8 (dr +5)

11. Barcellona 7 (dr +5)

12. Chelsea 7 (dr +3)

13. Sporting 7 (dr +3)

14. Borussia Dortmund 7 (dr +2)

15. Qarabag 7 (dr +1)

16. Atalanta 7 (dr -2)

17. Atletico Madrid 6 (dr +1)

18. PSV 5 (dr +2)

19. Monaco 5 (dr -2)

20. Pafos 5 (dr -3)

21. Bayer Leverusen 5 (dr -4)

22. Club Brugge 4 (dr -2)

23. Eintracht Francoforte 4 (dr -4)

24. Napoli 4 (dr -5)

25. Marsiglia 3 (dr +1)

26. Juventus 3 (dr -1)

27. Athletic Bilbao 3 (dr -5)

28. Royale Union SG 3 (dr -8)

29. Bodo/Glimt 2 (dr -3)

30. Slavia Praga 2 (dr -6)

31. Olympiakos 2 (dr -7)

32. Villarreal 1 (dr -4)

33. Copenaghen 1 (dr -8)

34. Kairat Almaty 1 (dr -9)

35. Benfica 0 (dr -6)

36. Ajax 0 (dr -13)