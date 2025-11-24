Ancora Addai, ancora su assist di Jesus Rodriguez. Il Como trova subito il raddoppio col Torino
Il Como trova il raddoppio ancora con Addai, ancora su assist di Jesus Rodriguez che dopo aver ricevuto dalla propria trequarti si accentra e serve l'esterno olandese, il quale lascia partire un destro a fil dio palo da fuori area che si infla all'angolino. Torino-Como 1-2 quando siamo al 52'.
