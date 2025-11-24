Juventus, Spalletti: "Con il Bodo/Glimt sarà dura, loro sono abituati a questa aria fredda"

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League con il Bodo/Glimt

"È una partita durissima. Infatti, stamattina scherzando con i calciatori, appena ci siamo trovati: 'non ve l'aspettate dura perché sarà di più di quello che pensate'. Proprio perché su questi campi qui ho avuto la possibilità e il piacere di averci a che fare con chi è abituato al freddo e a queste temperature effettivamente è differente, proprio l'abitudine e respirare quest'aria così fredda, quest'aria tagliata che ti batte negli occhi e a volte a seconda del vento che tira, non si riesce neppure a tenerli aperti. Però questo ciò che ci mette davanti quella che è la nostra vita e la nostra professione per cui c'è sempre il gusto della sfida, nel far vedere chi ti sai adattare e che si stare in qualsiasi situazione, tu mi voglia mettere in difficoltà".

Ci dobbiamo aspettare qualcosa di diverso?

"Il fatto di stravolgere tutto mi sembra un po' prematuro per il momento. Perché è vero che non abbiamo fatto bene ma nemmeno male, siamo su quella via di mezzo che, secondo me, riuscendo a metterci altre cose che fanno parte del nostro bagaglio si può alzare il livello della qualità. Per quello che li ho visti giocare, ci sono un po’ tutte le qualità poi però bisogna riconoscerle in alcuni momenti e metterle in campo nei momenti giusti e alzare la qualità individuale".

David e Openda?

"Per quanto mi riguarda, diventa tutto semplice: conta la disponibilità che mostrano in allenamento, soprattutto quando non sono scesi in campo. I ragazzi sono impeccabili, hanno voglia di mettersi in gioco e far vedere le loro qualità. Domani qualche cambio ci sarà, è necessario: altrimenti si rischia di perdere fiducia."

Spalletti chiude così: "In campo oggi i ruoli sono meno rigidi: può sembrare disordine, ma in realtà è una forma di libertà. E dentro quella libertà bisogna saper trovare equilibrio. Le rotazioni continue e la ricerca di nuove posizioni rappresentano un vantaggio. È qualcosa che ho vissuto in Russia: lì sono abituati a respirare aria fredda, mentre noi quando siamo in difficoltà ci sembra quasi di avere meno ossigeno. Loro invece convivono con questa sensazione da sempre."