Torino-Como, caos Bonacina-Var. Marelli: "Per niente d'accordo sul rigore di Jesus Rodriguez"

Al minuto 43 di Torino-Como, sul punteggio di 0-1, l'arbitro dell'incontro, Kevin Bonacina, ha assegnato un calcio di rigore ai padroni di casa punendo un tocco con il braccio sinistro da parte di Jesus Rodriguez nella propria area di rigore. Il giocatore di Fabregas ha tentato di rinviare il pallone, mancandolo, con la sfera che inavvertitamente gli è carambolata sul braccio sinistro senza altri tocchi precedenti. Il VAR ha richiamato al monitor il direttore di gara, ma Bonacina dopo aver osservato l'azione ha confermato la sua decisione.

Poco prima della revisione l'ex arbitro Luca Marelli aveva preannunciato a DAZN: "Questo per me non è calcio di rigore. C'è stato sicuramente tocco con il braccio sinistro, ma è assolutamente in dinamica, tanto è vero che è semplicemente un fatto di coordinazione. Non riesce a colpire il pallone che gli carambola sul braccio. A mio parere non è punibile".

Niente da fare, Bonacina annuncia il penalty spiegando: "Il numero 17 del Como tocca il pallone con la mano. Prima del tocco con la mano non gioca il pallone con i piedi: decisione finale, calcio di rigore".

Ancora Marelli a DAZN ribadisce: "Hanno considerato che non ci sia stato tocco precedente e per questo che non fosse un'auto-giocata. Non mi trova per nulla d'accordo: ricordiamoci sempre che il movimento del braccio deve essere conferente con il braccio. In questo caso semplicemente si muovono secondo il movimento di Jesus Rodriguez".