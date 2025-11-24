Morfeo dimentica il calcio: "Un mondo falso, quello che vedo oggi mi fa schifo"

L'ex fantasista di Parma ed Inter - fra le altre - Domenico Morfeo, nel corso di un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha parlato senza peli sulla lingua del distacco che vive oggi dal mondo del calcio.

Morfeo, che oggi gestisce un ristorante, spiega che il mondo del pallone non lo richiama più: "Se mi manca il calcio? No, anzi mi fa schifo quello che vedo. Non tornerei mai. Lo trovo un mondo falso", le sue parole.

Parlando della sua carriera, spiega in maniera più approfondita il concetto: "Ho litigato con tanti, direi quasi con tutti. Quello del pallone è un mondo senza amicizie, fatto di rapporti di convenienza. Se devo fare un nome, di chi mi ha davvero deluso, dico il presidente del Parma Ghirardi. Io sarei sceso anche in B, lui invece mi ha fatto la guerra. Ma il tempo è galantuomo... si è visto che persona era".

Fra gli aneddoti raccontati, uno riguarda Filippo Inzaghi, suo ex compagno di squadra: "Se è vero che Inzaghi mi diede 5 milioni di lire per aver vinto la classifica cannonieri? Che fatica vedere Pippo tirare fuori i soldi... diciamo che era un po’ tirchio" - scherza lui - ". Ma a Reggio, prima dell’ultima partita, mi disse che se lo avessi aiutato a vincere la classifica dei cannonieri mi avrebbe dato 5 milioni di lire. Segnò due gol e mi staccò l’assegno in spogliatoio. Portai a cena tutta la squadra, sono sempre stato generoso".