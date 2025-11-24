Sassuolo-Pisa, le formazioni ufficiali: Grosso sceglie ancora Fadera. Gilardino con Tramoni
La sfida tra Sassuolo e Pisa chiude la dodicesima giornata di Serie A. Manca sempre meno al fischio di inizio in programma al Mapei Stadium, in programma alle ore 20:45. Queste le formazioni ufficiali:
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Candé; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Fadera.
Allenatore: Fabio Grosso.
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Piccinini, Aebischer, Leris, Angori; Tramoni, Nzola.
Allenatore: Alberto Gilardino.
