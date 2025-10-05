Atalanta, Juric: "Sono soddisfatto. Ci manca qualche punto ma le sensazioni sono positive"

Il tecnico dell'Atalanta Ivan Juric ha commentato il pareggio per 1-1 contro il Como ai canali ufficiali della società: "I ragazzi sono stati eccezionali. Sapevamo che il Como fossero grandi palleggiatori ma per lunghi tratti li abbiamo schiacciati e dominati. Abbiamo regalato loro un gol così sfortunato, però complimenti ai ragazzi. E' mancata solo la qualità giusta negli ultimi dieci metri dove abbiamo sbagliato certe cose che non dovevamo sbagliare. Tutto il resto molto".

Ai punti avrebbe meritato di vincere l'Atalanta?

"Sicuramente. Siamo un po' in debito con la fortuna. Quando inizi a recuperare tutti i giocatori, diventiamo giusti. Dobbiamo rimanere così con questo gioco e alzare il livello in attacco".

Ha detto che avrebbe fatto un primo bilancio dopo il Como. Atalanta imbattuta.

"Sono molto soddisfatto. Ci manca qualche punto per essere ancora più in alto ma le sensazioni sono positive. Ora speriamo di recuperare i giocatori e diventare ancora più competitivi perché ci aspetta un ciclo terribile".

Questa Atalanta cresce di partita in partita.

"Questa emergenza magari ci ha portato ad avere più opzioni come Ahanor e Bernasconi che hanno fatto grandissime partite. Sono molto soddisfatto. Adesso recuperiamo bene, riposiamo. Chi va in Nazionale spero non si faccia male e poi si riparte alla grande".