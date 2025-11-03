Atalanta, Juric sotto esame: contro Olympique Marsiglia e Sassuolo due gare da non sbagliare

Sicuramente si aspettava un altro avvio di stagione Ivan Juric e la sua Atalanta. Dopo la gestione vincente di Gian Piero Gasperini, passato alla Roma in estate, la Dea ha deciso di affidare al mister croato la guida tecnica. La situazione però non sembra decollare, il gioco e l’atteggiamento sono peggiorati oltre al fatto che alcune scelte non sono state fortunate e al turnover che è stato difficile da gestire. In campionato, è vero che ha perso soltanto una volta, sono arrivate solo due vittorie in dieci gare così come in Champions League la squadra sembra fare fatica ad imporre il risultato.

E come sempre capita quando le cose non vanno secondo i piani il primo a finire sotto esame, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è l'allenatore. La sconfitta rimediata a Udine certamente non ha fatto bene con la squadra che è troppo lontana dalle posizioni che valgono una qualificazione in Europa e un decimo posto che non può soddisfare.

Prima della sosta ci saranno due partite molto importanti che non andranno sbagliate. Anzi, che potrebbero rappresentare un buon trampolino di lancio per il prosieguo del campionato. Olympique Marsiglia in coppa e Sassuolo in campionato sono due partite da non sbagliare.