Marchegiani: "Il preparatore di Maignan era anche il mio quando parai 5 rigori consecutivi"

Luca Marchegiani, ex portiere para-rigori e opinionista di Sky Sport 24, è intervenuto al "Club" dell'emittente satellitare dopo la vittoria del Milan sulla Roma per 1-0, arrivata anche grazie al rigore parato da Maignan a Dybala. Di seguito l'aneddoto di Marchegiani, che ha raccontato come l'attuale preparatore di Maignan fosse il suo quando ai tempi del Chievo neutralizzò 5 rigori consecutivi: "Il preparatore dei portieri di Maignan, Claudio Filippi, l'ho avuto anche io al Chievo, anno in cui ho parato 5 rigori consecutivi. Aveva un modo di prepararmi all'avversario istruendomi bene e mettendomi nelle condizioni di avere buone probabilità di sapere dove avrebbe calciato. C’è uno studio dietro e non è solo intuito del portiere".

Le parole di Allegri sul rigore parato da Maignan

"Non c'è nessun segreto, perché Claudio Filippi, l'allenatore di Maignan, ha fatto un grande lavoro con lui, Terracciano, Torriani e i ragazzi dell'U23. Io penso che sia il miglior preparatore in circolazione, se non in Italia in Europa. Molto attento sui rigori, e credo che stasera abbiano deciso insieme questa scelta".

L'analisi del match di Allegri

"I primi 35 minuti la Roma meritava assolutamente il vantaggio, tecnicamente abbiamo sbagliato tutto quello che c'era da sbagliare sotto una grande pressione loro. Una volta andati in vantaggio, ci siamo disposti anche meglio in fase difensiva e nel secondo siamo tornati in campo molto bene: abbiamo avuto l'occasione per raddoppiare e non ci siamo riusciti. Abbiamo poi difeso discretamente bene, loro occasioni pulite non ne hanno avute".