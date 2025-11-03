Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Pesoli: "Cittadella rinato anche grazie all'equilibrio dato dal Dg Marchetti"

Pesoli: "Cittadella rinato anche grazie all'equilibrio dato dal Dg Marchetti"TUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 11:20Serie C
Claudia Marrone
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Nel corso della diretta mattutina di A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, è intervenuto Emanuele Pesoli, che, in qualità di ex di Cittadella e Vicenza - tra le altre - ha a lungo parlato del Girone A di categoria, che vede al comando il citato Vicenza, e ora in zona playoff l'altra formazione veneta, che fino a qualche settimana fa lottava invece per uscire dalla zona degli spareggi salvezza.

"Non sono stupito del percorso del Cittadella - dice Pesoli - . Nell'intervista precedente avevo detto che sicuramente sarebbe stato un po' complicato fare subito un pensiero a risalire immediatamente in Serie B, il Cittadella doveva in qualche modo aspettarsi e ripartire con una guida tecnica assolutamente preparata e giovane come Manuel Iori, e così è stato. È una società importante, che dà tranquillità, e con un direttore capace che non si fa prendere dal panico e dall'angoscia nei momenti più difficile, non si respira mai aria tesa, e anche il gruppo squadra di questo poi ne beneficia. Marchetti, con grande equilibrio, è riuscito a tenere tutto a posto e a far lavorare lo staff in maniera tranquilla, facendo sì che emergessero i valori che ha la rosa, fatta anche di una buona ossatura".

Si può però dire che comunque ormai puntare al primo posto è di fatto impossibile?
"È complicato, comunque lì davanti corrono forte. Il mercato di riparazione è vicino, non credo che il Vicenza possa sbagliare quest'anno quindi di conseguenza, come l'Union Brescia, a gennaio potrebbe piazzare un paio di acquisti importanti: credo siano queste due le candidate per andare fino alla fine verso la Serie B. C'è anche il Lecco, che sta facendo bene, ma le più attrezzate sono Vicenza e Union Brescia".

Per appunto il Lecco, ora terza. L'Inter U23 ha una gara da recuperare, ed è quarta, ma ha otto punti di stacco dai blucelesti, che con Union Brescia e Vicenza si giocheranno la B: viene difficile pensare che tutte e tre le formazioni ora ai piani alti possano suicidarsi in massa da qui al termine dell'anno...
"Il calcio è una sorpresa continua, ma ribadisco che il Vicenza quest'anno non può fallire il salto di categoria, ha tutte le componenti per fare bene: piazza importante, società importante, squadra importante e allenatore di livello. Non vedo che possa prestare il fianco da qui al termine".

Guardiamo invece alla parte opposta: la Triestina potrebbe riuscire ad agganciare almeno i playout, che sarebbe come una Champions League?
"Mister Tesser è una garanzia e sicuramente ha accettato una sfida complicata perché ha visto dei margini possibili, un allenatore del suo calibro, se fa un azzardo del genere, ne ha ragioni per farlo. Io confido in un ottimo lavoro del tecnico, che stimo tantissimo, e gli auguro di poter davvero fare questo miracolo sportivo. Sperando sempre che poi non siano sacrifici e buttati al vento perché magari alla fine ti ritrovi in retrocesso oppure con la società fallita. Ma non credo accadrà".

Articoli correlati
Pesoli: "Contro il Vicenza fan tutti la gara della vita. Cittadella? Non pronto per... Pesoli: "Contro il Vicenza fan tutti la gara della vita. Cittadella? Non pronto per la B"
Pesoli: "Baldini scelta giusta per l'U21. Solito caos in C? Basta faccendieri e opportunisti"... Pesoli: "Baldini scelta giusta per l'U21. Solito caos in C? Basta faccendieri e opportunisti"
Frosinone, si guarda alla stagione futura. Ma son da sciogliere i nodi Angelozzi-Bianco... Frosinone, si guarda alla stagione futura. Ma son da sciogliere i nodi Angelozzi-Bianco
Altre notizie Serie C
Torres, è attesa per il sostituto di Pazienza. Il club si prende altre ore di riflessione... TMWTorres, è attesa per il sostituto di Pazienza. Il club si prende altre ore di riflessione
Di Donato: "Il Vicenza ha messo la quinta, Ravenna sorpresa. Girone C, un inferno"... TMW RadioDi Donato: "Il Vicenza ha messo la quinta, Ravenna sorpresa. Girone C, un inferno"
Pesoli: "Cittadella rinato anche grazie all'equilibrio dato dal Dg Marchetti" TMW RadioPesoli: "Cittadella rinato anche grazie all'equilibrio dato dal Dg Marchetti"
Si chiude l'avventura di Maiuri all'Audace Cerignola: è atteso il comunicato dell'esonero... Si chiude l'avventura di Maiuri all'Audace Cerignola: è atteso il comunicato dell'esonero
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: si cambia alla Torres. Esonerato Pazienza... Focus TMWSerie C 2025/2026, il punto sulle panchine: si cambia alla Torres. Esonerato Pazienza
Salernitana, due punti persi: a gennaio servono tre innesti top. 2600 tifosi in trasferta:... Salernitana, due punti persi: a gennaio servono tre innesti top. 2600 tifosi in trasferta: esodo da brividi
Serie C, si chiude oggi la 12ª giornata: tutti i posticipi del lunedì Serie C, si chiude oggi la 12ª giornata: tutti i posticipi del lunedì
Di Carlo amareggiato dopo Gubbio-Ternana: "Rigore inesistente, ma orgoglioso dei... Di Carlo amareggiato dopo Gubbio-Ternana: "Rigore inesistente, ma orgoglioso dei miei"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Leao esalta il Milan. Rossoneri allegriani: carattere e contropiede. Roma acerba, Maignan para il rigore, flop Dybala. Brivido Inter. Ammucchiata scudetto. Pioli out
Le più lette
1 Serie A, 10^ giornata LIVE: Sarri col tridente Isaksen, Dia e Zaccagni
2 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
3 Lazio-Cagliari, le probabili formazioni: Vecino spera, ma Basic resta avanti nel ballottaggio
4 Marco Bucciantini critica Ranieri: "Non può più fare il capitano della Fiorentina, troppe scene"
5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: si cambia alla Torres. Esonerato Pazienza
Ora in radio
Rotocalcio 11:35Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Lega Serie A, Giorgio Chiellini eletto consigliere federale. Prende il posto di Calvo
Immagine top news n.1 Fiorentina, proposto un anno di stipendio come buonuscita a Pioli. No del tecnico, si tratta
Immagine top news n.2 Koopmeiners difensore ha sorpreso tutti. Tranne il suo tecnico all'AZ: "Con me già giocava dietro"
Immagine top news n.3 Terremoto Fiorentina, club e Pioli a lavoro per l'addio. Poi il sostituto e soprattutto il nuovo ds
Immagine top news n.4 Campo e panchina: il Genoa gioca su due fronti. Ora il Sassuolo è la priorità, vietato sbagliare
Immagine top news n.5 "Quando parte Leao, devo partire anche io". Ecco come Allegri sfrutta il fattore Pavlovic
Immagine top news n.6 Milanesi indigeste per Gasperini: due sconfitte in Serie A per la Roma, con Inter e Milan
Immagine top news n.7 Nella sera del ricordo di Galeone, Allegri batte Gasperini di corto muso: Milan-Roma 1-0
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Immagine news podcast n.2 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Immagine news podcast n.3 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
Immagine news podcast n.4 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: “Spalletti non torni indietro sulle parole sullo scudetto. I giochi sono apertissimi”
Immagine news Serie C n.2 Di Donato: "Il Vicenza ha messo la quinta, Ravenna sorpresa. Girone C, un inferno"
Immagine news Serie C n.3 Pesoli: "Cittadella rinato anche grazie all'equilibrio dato dal Dg Marchetti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, Conte: "Mettiamo nel cassetto il campionato. Battere l'Eintracht per rimettersi in carreggiata"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, Politano in conferenza presenta la sfida all'Eintracht: tra poco su TMW
Immagine news Serie A n.3 Napoli, Conte in conferenza presenta la sfida all'Eintracht: tra poco su TMW
Immagine news Serie A n.4 Lega Serie A, Giorgio Chiellini eletto consigliere federale. Prende il posto di Calvo
Immagine news Serie A n.5 Napoli, Politano: "Vogliamo cancellare Eindhoven. Spalletti? Scelta personale, sono felice per lui"
Immagine news Serie A n.6 Quanti vale Santi Castro? Ha tutto per diventare la nuova cessione record del Bologna
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, i migliori giocatori dopo l'11ª giornata: Ghedjemis guida. Tiritiello al 2° posto
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la Top11 dell'11ª giornata: Ghedjemis elegante. Azzi imprendibile a sinistra
Immagine news Serie B n.3 Allenatori in cerca di panchina, tutti i manager disponibili per Serie B e C
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Vignali: "La voglia è quella di ricreare il fortino del 'Picco'. Ci proveremo da venerdì"
Immagine news Serie B n.5 Mantova, Rinaudo conferma Possanzini: "Convinto che sia la strada giusta su cui continuare"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, la classifica assistman: Berti del Cesena tira le fila. Dietro il delirio
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Torres, è attesa per il sostituto di Pazienza. Il club si prende altre ore di riflessione
Immagine news Serie C n.2 Di Donato: "Il Vicenza ha messo la quinta, Ravenna sorpresa. Girone C, un inferno"
Immagine news Serie C n.3 Pesoli: "Cittadella rinato anche grazie all'equilibrio dato dal Dg Marchetti"
Immagine news Serie C n.4 Si chiude l'avventura di Maiuri all'Audace Cerignola: è atteso il comunicato dell'esonero
Immagine news Serie C n.5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: si cambia alla Torres. Esonerato Pazienza
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, due punti persi: a gennaio servono tre innesti top. 2600 tifosi in trasferta: esodo da brividi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como Women, Brambilla: "Il successo sul Genoa ciò da cui dobbiamo ripartire. Dà morale"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, si è chiusa la 4ª giornata: Roma a punteggio pieno, +5 dalle inseguitrici
Immagine news Calcio femminile n.3 Mondiale Femminile U17, l'Italia si ferma ai Quarti. Schiavi: "Peccato, non abbiamo mai mollato"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, la Fiorentina piega di misura il Sassuolo: decide Janogy
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, Fiorentina avanti al 45': decide fin qui la rete di Janogy
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 4ª giornata: Juventus-Ternana Women 2-1. Cambiaghi decisiva
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…