Atalanta, Juric in cerca di futuro: OM e Sassuolo per capire se il peggio è passato

Il futuro di Ivan Juric sulla panchina dell’Atalanta passa dalle prossime due partite. In casa nerazzurra la sconfitta contro l’Udinese, firmata dall’ex Nicolò Zaniolo, ha aperto una fase di riflessione profonda: una giornata storta sotto ogni aspetto, che ha evidenziato le difficoltà della nuova Dea chiamata a ripartire dopo l’era Gasperini.

Il club, scrive il Corriere dello Sport, non considera Juric ufficialmente in bilico, ma è consapevole che servirà una svolta immediata. La società vuole capire le cause del calo di rendimento e valutare la reazione della squadra in due gare che diventano spartiacque: la trasferta europea contro l'Olympique Marsiglia e il successivo impegno casalingo in campionato contro il Sassuolo.

Saranno queste due tappe a tracciare una linea netta sul futuro del progetto tecnico. Il rendimento, l’atteggiamento della squadra e la capacità di reagire a un momento complicato saranno elementi fondamentali per definire il percorso dell’allenatore croato a Bergamo.